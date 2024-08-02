02.08.2024, 17:11
Семья погибшего на производстве рабочего из Ида-Вирумаа требует от работодателя компенсацию. VKG: нельзя исключить, что он сделал это намеренно(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода Дмитрий Риллука, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что Риллука просто проигнорировал правила безопасности на производстве.
Елена Риллука, Полина Риллука и Реннат Риллука подали иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба.
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