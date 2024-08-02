Новости Ида-Вирумаа
02.08.2024, 17:11

Семья погибшего на производстве рабочего из Ида-Вирумаа требует от работодателя компенсацию. VKG: нельзя исключить, что он сделал это намеренно

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Территория Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве
Территория Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В 2021 году в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на производстве погиб оператор известкового завода Дмитрий Риллука, работавший в Viru Keemia Grupp (VKG). Хотя семья погибшего уверена, что несчастный случай произошел по вине работодателя, последний утверждает, что Риллука просто проигнорировал правила безопасности на производстве.

Елена Риллука, Полина Риллука и Реннат Риллука подали иск против VKG Energia OÜ о возмещении причиненного смертью ущерба.

Дмитрий Риллука погиб, упав в резервуар с известью во время уборки. Его семья утверждает, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные инструменты. Члены семьи также считают, что во время несчастного случая не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.

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