ФОТО | Почему пловцы на Олимпиаде выходят к бассейну в теплой одежде, а кто-то и в варежках?

Пловцы, выступавшие на соревнованиях в Париже, часто появлялись у бассейна в длинных, объемных зимних пальто, а затем раздевались, чтобы подготовиться к заплыву. Хотя погода может быть несколько неоднозначной, их решение закутаться в середине июля вызвало недоумение.

Корреспондент RusDelfi узнал об этом у 18-кратного чемпиона Эстонии по плаванию на длинной дистанции и 26-кратного чемпиона на короткой воде Даниэля Зайцева.

„Это чисто физиология, для того, чтобы мышцы были в тепле и готовы к работе. После разминки мышцы согреты и готовы выдавать максимум. Поэтому, чтобы мышцы не остыли, спортсмены перед заплывом укутываются. У всех это достаточно индивидуально. Очень важно, так сказать, „не перевариться“. Кто-то, возможно, разминается перед самым стартом и поэтому не особо укутывается, так как мышцы просто не успевают остыть“, — рассказывает пловец.

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