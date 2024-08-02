Экономика
02.08.2024, 21:26

Lux Express: еще рано оценивать влияние полного таможенного контроля на эстонско-российской границе

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Автобусы фирмы Lux Express продолжают перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и Таллинном.
Автобусы фирмы Lux Express продолжают перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и Таллинном.
ФОТО: FOTO: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA

С 8 августа на пограничных пунктах Нарва, Лухамаа и Койдула будет усилен таможенный контроль. По мнению компании Lux Express, осуществляющей пассажирские перевозки между Эстонией и Россией, пока рано оценивать последствия, пишет Delfi Ärileht.

Как сказал член правления компании Lux Express Ингмар Роос, постепенный переход в полному таможенному контролю пассажиров уже начался. „Пока мы не можем сказать, как полный таможенный контроль отразится на времени пересечения границы“, - сказал он, намекая на то, что, скорее всего, автобусам придется дольше стоять на границе.

Как сказал Роос, Lux Express не может предварительно проверять багаж пассажиров. Однако пассажиры должны учитывать, что если будет обнаружена контрабанда или выявлены другие таможенные нарушения, их путешествие закончится на пограничном пункте. „Компания Lux Express будет информировать пассажиров о любых изменениях таможенного контроля, вместе с билетом будет отправляться и информационное письмо“, - добавил он, заметив, что бюрократическая нагрузка на компанию не увеличится.

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