02.08.2024, 21:26
Lux Express: еще рано оценивать влияние полного таможенного контроля на эстонско-российской границе(1)
ФОТО: FOTO: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA
С 8 августа на пограничных пунктах Нарва, Лухамаа и Койдула будет усилен таможенный контроль. По мнению компании Lux Express, осуществляющей пассажирские перевозки между Эстонией и Россией, пока рано оценивать последствия, пишет Delfi Ärileht.
Как сказал член правления компании Lux Express Ингмар Роос, постепенный переход в полному таможенному контролю пассажиров уже начался. „Пока мы не можем сказать, как полный таможенный контроль отразится на времени пересечения границы“, - сказал он, намекая на то, что, скорее всего, автобусам придется дольше стоять на границе.
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