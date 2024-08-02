МНЕНИЕ | Обмен доброй воли? Зачем Путин отпустил своих врагов

Вчерашний обмен российских шпионов на политзаключенных и иностранных заложников можно поистине назвать историческим. Ничего подобного в новейшей истории отношений между Россией и Западом не было с 1976 года, когда СССР обменял диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Валентина Мороза и Георгия Винса на двух своих агентов в США. До сих пор Россия никогда не выдавала Западу политических заключенных. У этого события есть несколько обстоятельств, которые намекают на возможную попытку Путина начать строить отношения с Западом, и особенно с США, по-новому, пишет Delfi.lv.