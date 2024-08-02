Дети обменянной пары шпионов узнали, что они русские, только в самолете

1 августа в рамках обмена заключенными в Россию вернулись осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. Их дети узнали, что они русские, только в самолете, русский язык и президента России Владимира Путина они не знали.

Поэтому по прилете в Москву в аэропорту „Внуково“ встречавший их президент России поприветствовал их по-испански: „Buenas noches“ („доброго вечера“ – прим. ред.).

По словам Пескова, дети спрашивали у родителей, что это за человек их встречает: „То есть они даже не знали, кто это такой Путин. Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу“, – сказал Песков.

Окружной суд Любляны вынес приговор супружеской паре россиян Артему и Анне Дульцевым, которые жили в Словении по аргентинским паспортам на имена Людвиг Гиш и Мария Мейер в конце июля, сообщала Meduza.

По делу о шпионаже Дульцевым назначили по одному году и семь месяцев колонии. Именно столько они провели в заключении после задержания в декабре 2022 года. Россияне признали вину. Суд проходил в закрытом режиме.

По данным The Wall Street Journal, по легенде Дульцева под именем Мейер управляла художественной галереей, а ее муж развивал IT-стартап. Однако на самом деле, как писала газета, россияне работали на Службу внешней разведки РФ.

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