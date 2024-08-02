ПОДКАСТ | Обмен шпионов на оппозиционеров: кто победил от сделки - Путин или Байден?

„Это одна из самых радостных новостей за последние года. Единственное, что омрачает эту радость - привычка не верить хорошему, как это у нас принято последние два года. Раствориться в этой радости не получается, потому что мы помним про Лешу Навального“, - говорит Татьяна Лазарева. Как сообщил советник президента США Джейк Салливан, Алексей Навальный должен был стать частью этого обмена, но умер в феврале 2024 года.

Зачем западным государства российские оппозиционеры? Из 16 заключенных, которых вывезли из России - 9 граждан России. Еще у четверых двойное гражданство. „Это имиджевая история. Госдепартамент США показал, что они помогли людям, которые могли погибнуть в тюрьме. В политике большую роль играет символизм. Они могут сказать, что Путин выпустил своих главных оппонентов. Это работает на Камалу Харрис, Джо Байден и демократов“, - добавил журналист Сергей Ковальченко.

Илья Яшин - один из главных оппозиционеров в российской политике. Сможет ли он занять роль лидера оппозиции, которая отходила Навальному? „Нету никакой должности главы российской оппозиции. Всем очень хочется, чтобы так было, но такого нет. Бессмысленно сейчас спекулировать, что он будет делать. Конечно, он будет заниматься оппозиционной деятельностью. В какой форме и как, неизвестно“, - подчеркивает Илья Бер в подкасте.

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