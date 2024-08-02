ВИДЕО и ФОТО DELFI | Марк Лаял: в этот раз на US Open не сыграю
Первая ракетка Эстонии среди мужчин Марк Лаял находится сейчас на родине, чтобы подготовиться к следующим турнирам. Он пропустит открытый чемпионат США по теннису, но совсем скоро его ожидают турниры в Польше и Китае, а затем Кубок Дэвиса.
Эстонские зрители смогут увидеть Марка Лаяла 21 ноября. На Unibet Arena он встретится со звездным французским теннисистом Гаэлем Монфисом.“На этот раз я не буду участвовать в US Open . Мы планировали приехать в Эстонию, чтобы отдохнуть. Мне нравится проводить время на родине, - сказал Лаял. - Я пробуду здесь две недели. Сейчас моя физическая форма в порядке, мне ничто не мешает“.
Билеты на теннисный матч можно приобрести в Piletitasku.
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