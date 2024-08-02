ОИ-2024 | Элизабет Пихела не смогла выйти в финал соревнований по прыжкам в высоту

Отборочный норматив был 1,97 метра. Личный рекорд дебютантки Олимпийских игр Элизабет - 1,92, а в этом году на своих лучших соревнованиях до Парижа она брала высоту 1,90 метра.

Стартовая высота в квалификации была 1.83 метра, которую Пихела преодолела с первой попытки. Следующая высота была 1,88, но ее юная спортсменка преодолеть не смогла.

Пихела, естественно, была разочарована после своего выступления. Она прибыла в зону для интервью примерно через час после прыжка.

„Я хотела посмотреть, как идут дела у остальных, и поддержать их. Я была там до конца квалификации“, — сказала Пихела журналистам. „В начале я все еще была расстроена. Потом я посмотрела на остальных и вспомнила, что я все еще на Олимпиаде. Тогда мое настроение улучшилось. Это чувство гордости – участвовать в Олимпийских играх, но все пошло, как пошло“.

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