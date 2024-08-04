Более половины украинцев считают, что война c Россией продлится еще долго — опрос
57% украинцев считают, что война с Россией продлится еще долго, из них 18% верят, что она растянется еще на год-два, а 17% убеждены, что война продлится от двух до пяти лет, пишет Русская служба Би-би-си со сслыкой на „Украинскую правду“.
Таковы данные опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае.
Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров, были опрошены 2 508 взрослых жителей Украины. В это число не вошли проживающие на временно оккупированных территориях по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).
Украинцы, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены при условии, что они чувствовали себя в безопасности, чтобы отвечать на вопросы, уточняют проводившие опрос социологи.
14% опрошенных верят, что война закончится через 6-12 месяцев, а примерно каждый 13-й украинец считает, что война продлится более 5 лет.
Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
По сравнению с предыдущими опросами число украинцев, которые верят в быстрое окончание войны, снизилось.
В мае 2024 года в то, что война закончится через 3-6 месяцев, верило наименьшее количество украинцев (5% по сравнению с 17% в мае 2022 года и 22% в январе 2023 года).
Количество тех, кто думает, что война закончится за 3 месяца, в мае 2024 года было в пределах погрешности.
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