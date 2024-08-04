Более половины украинцев считают, что война c Россией продлится еще долго — опрос

Таковы данные опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае.

Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров, были опрошены 2 508 взрослых жителей Украины. В это число не вошли проживающие на временно оккупированных территориях по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Украинцы, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены при условии, что они чувствовали себя в безопасности, чтобы отвечать на вопросы, уточняют проводившие опрос социологи.

14% опрошенных верят, что война закончится через 6-12 месяцев, а примерно каждый 13-й украинец считает, что война продлится более 5 лет.

Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

По сравнению с предыдущими опросами число украинцев, которые верят в быстрое окончание войны, снизилось.

В мае 2024 года в то, что война закончится через 3-6 месяцев, верило наименьшее количество украинцев (5% по сравнению с 17% в мае 2022 года и 22% в январе 2023 года).

Количество тех, кто думает, что война закончится за 3 месяца, в мае 2024 года было в пределах погрешности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .