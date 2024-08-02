ВИДЕООПРОС | „Момент открытия испортил все!“: что жители Эстонии думают о проходящей в Париже Олимпиаде

Полным ходом идут XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия впервые прошла не на стадионе, а на реке Сена, и уже породила огромное число споров среди спортивных болельщиков. Таллиннцы, конечно, в их числе.

„Мне с самого начала было не интересно! - честно признается мужчина. - Мне не понравилось открытие, потому что Олимпиада превращена в какой-то балаган!“

„У меня муж интересуется, по его отзывам, все неплохо у нас в Эстонии со спортом и радует, что спортсмены борются за нашу страну и получают хорошие результаты!“ - одна из собеседниц RusDelfi более расположена к спорту.

Чего не скажешь о молодом человеке, который утверждает: „Я лет 10 не слежу за Олимпийскими играми и не знаю какие сейчас у Эстонии результаты“.

Совсем скоро мы узнаем, смогут ли эстонские спортсмены увезти из Парижа хотя бы одну медаль.

Полность ответы наших респондентов смотрите в видеоопросе!

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