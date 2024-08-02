ВИДЕООПРОС | „Момент открытия испортил все!“: что жители Эстонии думают о проходящей в Париже Олимпиаде
С 26 июля по 11 августа в Париже проходят Олимпийские игры. Жители Таллинна делятся абсолютно полярными впечатлениями от Олимпиады с корреспондентом RusDelfi. Смотрите видео!
Полным ходом идут XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия впервые прошла не на стадионе, а на реке Сена, и уже породила огромное число споров среди спортивных болельщиков. Таллиннцы, конечно, в их числе.
„Мне с самого начала было не интересно! - честно признается мужчина. - Мне не понравилось открытие, потому что Олимпиада превращена в какой-то балаган!“
„У меня муж интересуется, по его отзывам, все неплохо у нас в Эстонии со спортом и радует, что спортсмены борются за нашу страну и получают хорошие результаты!“ - одна из собеседниц RusDelfi более расположена к спорту.
Чего не скажешь о молодом человеке, который утверждает: „Я лет 10 не слежу за Олимпийскими играми и не знаю какие сейчас у Эстонии результаты“.
Совсем скоро мы узнаем, смогут ли эстонские спортсмены увезти из Парижа хотя бы одну медаль.
Полность ответы наших респондентов смотрите в видеоопросе!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.