02.08.2024, 15:15
Евгений Криштафович: российские головорезы теперь обрели уверенность - убивайте на здоровье, вас выкупят!
ФОТО: | via REUTERS
Выдача России Вадима Красикова — это крайне плохое решение, даже несмотря на то, что обмен прошёл 24/8, то есть по курсу „трое на одного“.
Красиков — это наёмный убийца ФСБ, который в Германии отбывает пожизненное заключение за убийство чеченца, ранее воевавшего против России. Нет сомнений в том, что московский режим может без труда сажать невиновных людей в ГУЛАГ сколько захочет, или, другими словами, брать заложников, чтобы потом обменивать их на своих профессиональных головорезов, если им только позволят это делать.
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