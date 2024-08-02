Красиков — это наёмный убийца ФСБ , который в Германии отбывает пожизненное заключение за убийство чеченца, ранее воевавшего против России. Нет сомнений в том, что московский режим может без труда сажать невиновных людей в ГУЛАГ сколько захочет, или, другими словами, брать заложников, чтобы потом обменивать их на своих профессиональных головорезов, если им только позволят это делать.

Вчерашнее решение показывает, что путинферштейеры („пониматели Путина“, немецкий политический неологизм - ред.) в Европе и США всё ещё не хотят понять, что они имеют дело с международными террористами, с которыми переговоры должны быть исключены, а не с представителями суверенного государства. Сегодня кремлёвскую клику можно без всякого сомнения сравнить с ХАМАСом, который временно контролирует определённую территорию и захватывает там огромное число заложников, чтобы оказывать давление на международное сообщество. Наша обязанность — освободить заложников, но для этого мы должны уничтожить ХАМАС, а не поощрять их искать новые жертвы, предлагая террористам вознаграждение за освобождение.