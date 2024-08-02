02.08.2024, 14:59
ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Во время грозы на машину упало дерево. Кто должен возмещать ущерб?
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Во время бури ветка большого дерева упала на припаркованный под ним автомобиль. Читатель издания Maaleht спрашивает, может ли владелец автомобиля подать в суд на владельца земли, на которой растет дерево?
Несет ли владелец земли ответственность за уход за своими деревьями, если грозящие сломаться ветки нависают над парковкой или улицей в городе?
Отвечает нотариус Прийду Пярна.
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