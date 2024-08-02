Авто
02.08.2024, 14:59

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Во время грозы на машину упало дерево. Кто должен возмещать ущерб?

 
У природы возмещения не потребуешь.
У природы возмещения не потребуешь.
ФОТО: PZU

Во время бури ветка большого дерева упала на припаркованный под ним автомобиль. Читатель издания Maaleht спрашивает, может ли владелец автомобиля подать в суд на владельца земли, на которой растет дерево?

Несет ли владелец земли ответственность за уход за своими деревьями, если грозящие сломаться ветки нависают над парковкой или улицей в городе?

Отвечает нотариус Прийду Пярна.

С юридической точки зрения растительность и деревья являются неотъемлемой частью земельного участка.

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