Новая традиция Олимпиады: три удара посохом перед стартом

Деревянная трость имеет специальное название – бригадир, сообщает Sports.ru.

Часто церемонию доверяют звездам спорта: в среду боксерский день открывал Геннадий Головкин, ранее на теннисе замечали Билли Джин Кинг и олимпийскую чемпионку в горнолыжном спорте Линдси Вонн, на плавании – двукратного олимпийского чемпиона Алена Бернара.

Три удара деревянным посохом об пол - что это за ритуал?

● Этим символическим жестом во Франции издавна привлекали внимание публики перед началом спектаклей в театре. Три удара посохом позволяют зрителям понять: сейчас поднимется занавес, пора сконцентрироваться на сцене. Что-то вроде третьего звонка.

● Точно неизвестно, когда и откуда взялась эта традиция. Официальный сайт Олимпиады приводит несколько версий ее происхождения, начиная со средневековья и до XVII века.

Гипотеза со средними веками связана с тем, что в то время Церковь негативно относилась к театру. Поэтому тремя ударами, которые символизировали Троицу, актеры пытались получить ее расположение.

Другая версия: удары символизируют три главные составляющие театра – актеров, зрителей и представленную историю. К тому же раньше число ударов могло равняться 12: трем предшествовало девять более слабых – отсылка к девяти музам Древней Греции, родины театра.

А вот французский драматург XVII века Мольер тремя ударами возвещал о прибытии короля, королевы и дофина (наследника престола).

● На Олимпиаде ритуал используется впервые. Организаторы объясняют, что внедрили его в нескольких целях:

- Отметить великое художественное и театральное наследие Франции.

- Создать прочную связь между зрителями и спортсменами. Три удара театральной тростью призваны напомнить, что каждое событие на Олимпиаде – уникальное представление, которое заслуживает внимания и уважения публики.

Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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