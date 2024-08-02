ОТ РЕДАКЦИИ | Путинский режим разжал когти и отпустил добычу, но новая охота впереди
Западный мир должен изменить свое отношение к России; с террористами нужно говорить только с позиции силы.
Вчера свершилось то, о чем многие не смели и мечтать, настолько это казалось невероятным: Америка, Россия, Германия, Польша, Словения, Норвеги и Беларусь 1 августа провели обмен заключенными. В списке было 26 человек, это самый массовый обмен с момента окончания Холодной войны.
Благодаря этому были освобождены журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец, гражданин США Пол Уилан, журналистка „Радио Свободы“ Алсу Курмашева, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, и другие.
России были переданы восемь человек, среди них осужденный за убийство сотрудник ФСБ Вадим Красиков, супруги-нелегалы, обвинявшиеся в шпионаже, Анна и Артем Дульцевы, шпион Павел Рубцов и т.д. В России их встретили почетным караулом и красной дорожкой от трапа самолета. Владимир Путин каждому пожал руку и пообещал представить к государственным наградам.
Так или иначе, состоявшийся обмен - хорошая новость; иначе Кара-Мурза, Гершкович и другие провели бы значительную часть своей жизни в российских колониях, либо преждевременно скончались, как это произошло в феврале этого года с Алексеем Навальным.
Несправедливо, что вместе с политзаключенными на свободу вышли и настоящие преступники, российские уголовники и шпионы. Но страны, которые приложили все усилия, чтобы не оставить в лапах России и Беларуси своих граждан, сделали правильный выбор и продемонстрировали, что для них человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Более того, они проявили великодушие, поскольку помимо своих граждан, они вытащили из российских застенков и граждан России, получивших чудовищные сроки лишь за то, что осудили действия путинского режима в Украине и имели смелость назвать войну войной.
У Германии или Америки не было никаких обязательств перед Ильей Яшиным, Сашей Скочиленко, Олегом Орловым, Андреем Пивоваровым. Тем не менее, они не остались равнодушными и пришли на помощь российским политзаключенным. Да, путинский режим нехотя разжал когти и отпустил свою добычу. Но он снова начнет охоту. Если ему потребуется освободить своих шпионов и убийц, он снова воспользуется приемом, который называют „дипломатией с захватом заложников“, а именно граждане стран ЕС и США снова могут оказаться в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. И каждый гражданин ЕС и США, который решит отправиться в Россию, должен осознавать, что делает это на свой страх и риск. Особенно это касается журналистов: никто не может гарантировать их безопасность в России.
Заложников берут только террористы. Только террористы уничтожают детские больницы и взрывают торговые центры, полные покупателей. Террористы пытают своих жертв в подвалах и тюрьмах. Возникает закономерный вопрос: если Россия делает все вышеперечисленное уже продолжительное время, почему она до сих пор не признана страной-террористом? Международное сообщество должно изменить свое отношение к России на более жесткое. С террористами нельзя договариваться, тем более нельзя давать им деньги, даже за необходимые газ и нефть. С террористами нужно говорить только с позиции силы.
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