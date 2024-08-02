ОТ РЕДАКЦИИ | Путинский режим разжал когти и отпустил добычу, но новая охота впереди

Вчера свершилось то, о чем многие не смели и мечтать, настолько это казалось невероятным: Америка, Россия, Германия, Польша, Словения, Норвеги и Беларусь 1 августа провели обмен заключенными. В списке было 26 человек, это самый массовый обмен с момента окончания Холодной войны.

Благодаря этому были освобождены журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец, гражданин США Пол Уилан, журналистка „Радио Свободы“ Алсу Курмашева, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, и другие.

России были переданы восемь человек, среди них осужденный за убийство сотрудник ФСБ Вадим Красиков, супруги-нелегалы, обвинявшиеся в шпионаже, Анна и Артем Дульцевы, шпион Павел Рубцов и т.д. В России их встретили почетным караулом и красной дорожкой от трапа самолета. Владимир Путин каждому пожал руку и пообещал представить к государственным наградам.

Так или иначе, состоявшийся обмен - хорошая новость; иначе Кара-Мурза, Гершкович и другие провели бы значительную часть своей жизни в российских колониях, либо преждевременно скончались, как это произошло в феврале этого года с Алексеем Навальным.

Несправедливо, что вместе с политзаключенными на свободу вышли и настоящие преступники, российские уголовники и шпионы. Но страны, которые приложили все усилия, чтобы не оставить в лапах России и Беларуси своих граждан, сделали правильный выбор и продемонстрировали, что для них человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Более того, они проявили великодушие, поскольку помимо своих граждан, они вытащили из российских застенков и граждан России, получивших чудовищные сроки лишь за то, что осудили действия путинского режима в Украине и имели смелость назвать войну войной.