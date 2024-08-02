ВИДЕО | Теннисистка порадовала зрителей зажигательным танцем во время матча

В четвертьфинале Марта Костюк соперничала с хорваткой Донной Векич. Первый сет остался за хорваткой (6:4), второй - за украинкой (6:2). Перед решающей партией Векич взяла так называемый „туалетный перерыв“ и ушла с корта на пяти минут, пишет Rus.delfi.lv.

В это время на арене „Ролан Гаррос“ звучала полярная песня Бруно Марса. Костюк уловила ритм песни и стала танцевать. После положительной реакции зрителей украинская теннисистка продемонстрировала еще несколько танцевальный движений, получив новую порцию оваций.

Впрочем, танец и поддержка зрителей не помогли Костюк - украинка в итоге проиграла хорватке со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (8:10).

Костюк завершила выступления на олимпийском турнире, а Векич вышла в полуфинал, где ее соперницей стала Шмиедлова из Словакии.

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