Латвия участвует в масштабном судебном процессе по отмене санкций против „Sputnik“ и „Russia Today“

Аболиньш пояснил, что интернет-провайдер из Нидерландов подал иск против Совета Европы в Суд Европейского Союза из-за введенных санкций против „Sputnik“ и „Russia Today“.

В этом судебном процессе участвует и Латвия. Месяц назад NEPLP вместе с коллегами из Министерства юстиции отправились в Люксембург, чтобы принять участие в судебном заседании, пояснил Аболиньш.

По его словам, нидерландский кабельный оператор аргументировал свою позицию тем, что он не предоставляет контент, и таким образом его бизнесу наносится ущерб. Латвийская сторона, в свою очередь, утверждает, что вред, наносимый распространением такого контента, несовместим с интересами бизнеса данного оператора и свободой слова, так как эта пропаганда наносит значительно больший ущерб.

Аболиньш сказал, что решение суда должно быть вынесено в ближайшее время. Он уверен, что им удастся победить в суде.

В случае проигрыша эти ресурсы вернутся на всю территорию Европейского Союза, сказал Аболиньш. В то же время он подчеркнул, что латвийское законодательство было пересмотрено сразу после начала войны России с Украиной, и в течение нескольких недель будет найден способ снова заблокировать эти ресурсы.

Он признал, что NEPLP впервые участвует в таком крупном судебном процессе.

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