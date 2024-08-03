ФОТО | Десятиборье на ОИ-2024: Ыйглане, установивший личный рекорд, опередил Эрма всего на три очка и занял пятое место. Тилга 11-й
В десятиборье на Олимпийских играх в Париже победил 22-летний норвежец Маркус Рот, набравший 8796 очков. Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм сражались в упорной борьбе, но Ыйглане занял пятое место с личным рекордом 8572 очка, а Эрм - шестое с 8569. Карел Тилга занял 11-е место с 8377 очками.
Бег на 110 м с барьерами
Эрм преодолел дистанцию за 14.35, Ыйглане - 14.45, а Тилга - 14.66. В общем зачете Эрм стал пятым с 5440 очками, Ыйглане - 14-м с 5142 очками, а Тилга - 16-м с 5116 очками. Лидером стал олимпийский чемпион Токио Дамиан Уорнер с 5585 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 5571 и Лео Нойгебауэр с 5560.
Метание диска
Эрм с третьей попытки метнул диск на 46,29 метра, что почти на два метра лучше, чем тогда, когда он установил личный рекорд на чемпионате Европы в Риме. Дополнительные очки заработал и Ыйглане, метнувший на 43,39. Тилга – 50,13. После семи соревнований у Эрми 6233 очка, у Тилга 5989 очков и Ыйглане 5876 очков. Нойгебауэр, ставший лидером с 6500 очками, метнул на 53,33 метра. Следом идет Уорнер с 6428 очками и Скотхейм с 6326 очками.
Прыжки с шестом
Данная дисциплина подарила массу эмоций. Сначала Скотейм и Уорнер, которые были одними из фаворитов, неудачно воспользовались своими попытками, а затем Эрм показал плохой результат - 4,60. После этого шансы Эрма на медаль, по сути, исчезли. Тилга взял высоту 4.70, но опасно упал во время высоты 4.90. Янек Ыйглане, напротив, дважды улучшил свой личный рекорд, взяв высоту 5.30 и разделил первое место с норвежцем Маркусом Ротом. Эрм стал шестым с 7023 очками, Ыйглане - 11-м с 6880, а Тилга - 12-м с 6808. Нойгебауэр (7410), Рот (7271) и Линдон Виктор (7191) вошли в тройку лучших после восьми дисциплин.
Метание копья
Ыйглане метнул на 71,89, заняв второе место в соревнованиях, и поднялся на четвертую строчку с 7798 очками. Эрм показал результат 59,58 и стал седьмым с 7755 очками. Тилга выполнил только одну попытку (64,16) и стал 11-м с 7609 баллами. С 8113 баллами лидирует Маркус Рот, за ним следует Нойгебауэр с 8097 баллами, а Виктор третий с 8053 баллами.
Бег на 1500 метров
Рот ожидаемо взял золото (8792 очка), Нойгебауэр — серебро (8748 очка), а Виктор — бронзу (8711 очка). Голландец Свен Розен (8607 очков) занял четвертое место с мощным финальным спринтом, Ыйглане занял пятое место с личным рекордом (8572 очков), а Эрм (8569 очков) занял шестое место. Карел Тилга, набравший 8377 очков, стал 11-м. Самым быстрым эстонцем стал Эрм, установивший личный рекорд - 4.19,71. Ыйглане пробежал за 4.25,59, а Тилга - 4.26,41.
Финальный результат:
1. Маркус Рот (Норвегия) - 8796
2. Лео Нойгебауэр (Германия) - 8748
3. Линдон Виктор (Гренада) - 8711
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5. Яанек Ыйглане (8572)
6. Йоханнес Эрм (8569) желтая карточка
11. Карел Тилга (8377)
Первый день соревнований по десятиборью
Бег на 100 метров
Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.
Прыжки в длину
Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.
Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.
Толкание ядра
После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.
Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.
Прыжки в высоту
Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.
Бег на 400 метров
Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67. После первого дня соревнований Эрм стал пятым с 4510 очками, а Ыйглане и Тилга разделили 15-16 места с 4225 очками. Нойгебауэр закончил первый день лидером с 4650 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 4608 очками и Сандер Скотхейм с 4588 очками. Эрма также опередил олимпийского чемпиона Токио Дамиан Уорнер с 4651 очком.
Очки:
1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 4650 очков
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 4588
5. Йоханнес Эрм (4520 очка) желтая карточка
15. Яанек Ыйглане (4225)
15. Карел Тилга (4225)
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