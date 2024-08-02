МОК сделал заявление по поводу скандала с боксершами на Олимпиаде

„Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. <...> Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определяются на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных Международной боксерской ассоциацией (IBA)“, — сказано в заявлении МОК.

В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали „жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры“. Отмечается, что решение изначально принималось исключительно генеральным секретарем IBA (эту должность занимает Крис Робертс), а правление IBA ратифицировало его позднее и постановило, что должна быть установлена „четкая процедура гендерного тестирования“.

„Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах. <...> МОК опечален оскорблениями, которым в настоящее время подвергаются эти два спортсмена“, — также сказано в заявлении МОК.

РБК обратился за комментариями в IBA.