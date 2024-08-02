Сделка имени Навального: как Россия и Запад подготовили и провели крупнейший обмен заключенными

Но признаки грядущей сделки все равно появлялись. Сначала Гершковича, который почти полтора года провел в СИЗО „Лефортово“ в ожидании окончания следствия, осудили на 16 лет всего за три судебных заседания. Позднее выяснилось, что в тот же день, 19 июля, в России приговорили к 6.5 годам журналистку Алсу Курмашеву за „фейки“ о российской армии, а в Беларуси — гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни по делу о терроризме. Имена всех троих упоминались в связи с возможным обменом заключенными между Россией и Западом.

Свидетельства того, что Россия готовится вскоре обменяться заключенными с Западом, возникли во второй половине июля. Сделка готовилась больше полугода с участием Белого дома, Госдепартамента США, ЦРУ и держалась в строгом секрете, отметила телекомпания CBS. Чиновники в России и на Западе, задействованные в переговорах, не комментировали грядущую сделку даже на условиях анонимности, ничего не говорили и адвокаты тех, кто мог оказаться на свободе в результате обмена.

Президент называл Красикова „патриотом, который ликвидировал бандита“. И ради его освобождения он пошел на беспрецедентную сделку с Западом, с освобождением российских политзаключенных. В истории современной России такого не было еще никогда — диссидентов на агентов меняли только во времена СССР.

По трапу спустился мужчина в кепке и спортивной куртке. Путин со словами „здорово!“ пожал ему руку и обнял его. С такими почестями в Москве 1 августа встречали Вадима Красикова — сотрудника ФСБ. Путин хорошо знаком с Красиковым, как рассказала Wall Street Journal, они даже ходили вместе в тир. Красикова осудили в Германии на пожизненное заключение за убийство. 23 августа 2019 году средь бела дня он двумя выстрелами в голову из „Глока“ убил в берлинском парке бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Около 11 вечера в правительственном „Внуково-2“ приземлился Ту-204 специального летного отряда „Россия“. На летном поле, по обеим сторонам красной дорожки его встречал почетный караул — обычно протокольный элемент визитов иностранных лидеров в Москву. А у трапа переминался с ноги на ногу российский президент Владимир Путин — далеко не всем зарубежным коллегам он оказывал честь встречать их в аэропорту.

Рядом стояли и родные оппозиционера Владимира Кара-Мурзы — он в России получил 25 лет за госизмену и распространение „фейков“ об армии. Всего Россия освободила 15 человек, 16-го, Рико Кригера, помиловал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент США Джо Байден озвучил цифры и имена, выступая перед СМИ, стоя с родными освобожденных американцев — журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой, Пола Уилана — освобождения бывшего морпеха, осужденного на 16 лет за шпионаж, США добивались с 2019 года.

Одной из первых о состоявшемся обмене объявила Национальная разведывательная организация Турции (MIT) — она и выступила посредником в проведении исторической по своему масштабу операции. И даже тогда полный список тех, кого Россия отпустила, и тех, кого получила взамен официально еще никто не опубликовал.

В столицу Турции, Анкару, прилетел российский правительственный самолет и несколько бизнес-джетов из США, Германии, Норвегии и Польши. Заключенных возили по летному полю от одного борта к другому на автобусах.

Окончательный список помилованных и освобожденных Путиным стал ясен лишь в четверг, 1 августа, уже во время обмена.

Затем, 28 июля, сразу несколько известных российских оппозиционеров исчезли из СИЗО и колоний, где они находились. Перемещения из одного учреждения в другое в российской системе ФСИН всегда проходит в тайне, но одновременно столько известных политзаключенных еще никогда не пропадало. Правозащитники начали осторожно предполагать, что их готовят к обмену. СМИ бросились составлять списки потенциальных кандидатов на обмен среди оппозиционеров по принципу „исчез из колонии или СИЗО, где был до сих пор“. Так, некоторые включили в них осужденного на пять лет за „конфиденциальное сотрудничество“ с иностранцами Даниила Кринари (он позднее нашелся в другом СИЗО) и журналистку Марию Пономаренко (получила шесть лет за „военные фейки“ и, как выяснилось, никуда на самом деле не пропадала).

Обмен такого масштаба и с участием такого количества государств очевидно требует многомесячных согласований. Чиновники и силовики всегда комментируют эти процессы крайне неохотно — в первую очередь из опасений, что это негативно повлияет на результат переговоров. Но 1 августа, уже после того, как 16 заключенных покинули территорию России, в американской прессе появились подробности того, как США и их союзникам удалось добиться успеха.

Встречи под камеры, какая прошла в Москве, немецкие власти устраивать не стали. „Медуза“ (Минюст РФ считает иноагентом) со ссылкой на собеседника в окружении одного из бывших заключенных сообщила, что освобожденных политзеков отвезут в больницу на карантин на несколько дней. По информации телеканала „Дождь“ (Минюст РФ считает иноагентом), они пробудут в больнице до воскресенья.

Подпись к фото, Министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и президент России Владимир Путин (слева направо) во время встречи вернувшихся после обмена россиян в аэропорту Внуково-2.

Списка же граждан России, вернувшихся в страну в результате обмена, официально российские власти не публиковали. Их имена появились в СМИ, Би-би-си рассказала о них. Но в сообщении на сайте Кремля не написано, что это за люди, которых вечером четверга президент встречал с почетным караулом, а также с главами минобороны, СВР и ФСБ.

Список помилованных указом российского президента вскоре появился на сайте Кремля. В нем, правда, не было двоих граждан ФРГ — Германа Мойжеса, арестованного по делу о госизмене, и Патрика Шебеля — арестованного за контрабанду наркотиков — в его багаже по прилете в Россию нашли мармеладки, в которых содержалась марихуана. Обоих в России так и не осудили, а значит, и помилованы они не могли быть.

В разговоре с коллегой Гершкович, который еще был на свободе, выразил сомнение, что Германия может согласиться на такой обмен. Вскоре после этого, 30 марта, Гершкович сам был арестован в Екатеринбурге.

Россия настаивала, что вернет Уилана только в обмен на Красикова. В США не считали такой обмен равноценным. Но в марте 2023 года, всего за две недели до ареста Гершковича, директор ФСБ Александр Бортников в личной беседе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом (когда-то тот был послом США в России) заявил: Путин настаивает, что Уилана следует обменять именно на Красикова.

Еще до ареста Гершковича американские власти долго и безуспешно пытались вернуть на родину другого американца — бывшего морпеха Пола Уилана, который в 2018 году приехал в Москву на свадьбу сослуживца, а в итоге был арестован и в 2020 году осужден за шпионаж на 16 лет.

Как пишет WSJ, c самого ареста Гершковича в марте 2023 года США было ясно, что в обмен на его свободу Россия будет требовать возвращения Вадима Красикова — экс-агента российских спецслужб, который в 2019 году средь бела дня застрелил в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. И WSJ, и другие СМИ до этого утверждали , что Хангошвили лично знаком с Путиным и российский президент был лично заинтересован в его возвращении. Публично президент России называл Красикова „патриотом“.

Самый подробный материал на эту тему вышел в Wall Street Journal — газете, которая с весны 2023 года добивалась возвращения своего журналиста Эвана Гершковича. Издание рассказало, что усилия по возвращению Гершковича и остальных узников разворачивались на трех континентах, а вовлечены в них были политики, разведчики и миллиардеры. Важным звеном этого процесса стала мать Эвана Гершковича, Элла Милман.

Тем не менее, Плетнер согласился обсудить этот вопрос с Олафом Шольцом, немецким канцлером. Тот признался, что считает такой обмен возможным, но политически сложным — с учетом того, что юристы немецкого правительства прямо возражали против сделки. Шольц настаивал на том, что США должны передать Берлину официальный запрос на обмен с участием Красикова.

Карстенс передал идею главе Госдепа США Энтони Блинкену и Джейку Салливану, советнику Байдена по вопросам национальной безопасности, одному из ключевых чиновников в Белом доме. Салливан обсудил предложение с Йенсом Плетнером — советником канцлера Германии по международным делам и безопасности. Тот предупредил коллегу: согласовать сделку будет сложно. Против такого обмена выступали и немецкий МИД, и силовики.

Грозев рассказал Карстенсу, что уже обсуждал эту идею с другими людьми. Журналист помог убедить включиться в процесс экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая должна была лоббировать сделку в Германии. После ареста Гершковича идею с обменом Навального Байдену предложил бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт.

Встреча происходила в ресторане. Грозев на салфетке набросал список заключенных россиян, которых Вашингтон мог бы обменять на Уилана и Гершковича. Но его основное предложение заключалось в том, чтобы попробовать убедить США и Германию сделать участником обмена политика Алексея Навального. К тому моменту он уже больше двух лет был в заключении в России, куда вернулся как раз из Германии, где немецкие врачи спасли его после отравлением боевым ядом „Новичок“.

Через несколько недель после ареста журналиста Карстенс встретился с журналистом Христо Грозевым — соавтором расследований Belligcat, The Insider (Минюст РФ считает иноагентами) и команды Алексея Навального (в том числе об отравлении политика).

Первым американским чиновником, который активно включился в процесс работы над обменом, стал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Но, как пишет WSJ, большого влияния на Белый дом у него не было и изначально американская администрация заняла позицию, что российские власти должны просто освободить Гершковича, так как тот арестован по ложным обвинениям.

Главным противником был немецкий МИД — дипломатов беспокоило, что если согласиться на такой обмен, Кремль в будущем возьмет еще больше заложников.

Намек поняли и в Берлине, и в Вашингтоне. Салливан вновь попытался узнать у немецких коллег, готовы ли они отдать Красикова. „Пока нет“, — ответили те. Но сам Шольц начал говорить членам своего кабинета, что если США передадут ему формальный запрос на такую сделку, он ответит согласием.

Это предложение не понравилось Москве и было отклонено. На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин в ответ на вопрос о судьбе Гершковича сказал, что диалог об обмене идет, но американская сторона должна „услышать“ требования Москвы.

Речь шла о супругах Артеме и Анне Дульцевых, которые жили в Словении по поддельным аргентинским паспортам, Михаиле Микушине, жившем в Норвегии по бразильскому паспорту под видом сотрудника университета, и Павле Рубцове — испанском журналисте, известном как Пабло Гонсалес и, предположительно, связанного со спецслужбами.

Власти США тем временем пытались придумать схему, в которой киллер вообще был бы не нужен. В итоге в ноябре Белый дом предложил Кремлю такую сделку: в обмен на американских граждан Россия получит четырех сотрудников спецслужб, пойманных в Европе.

Несмотря на усилия Карстенса, осенью 2023 года немецкие власти не смогли достигнуть согласия по обмену Красикова. В октябре спецпосланник, к неудовольствию Белого дома, встретился в Израиле с миллиардером Романом Абрамовичем (инициативу проявил российский бизнесмен) и рассказал ему об идее большой сделке, в которую мог бы войти Навальный. К удивлению Карстенса, через несколько недель Абрамович сообщил ему, что Путин „открыт“ этому предложению.

В сентябре 2023 года Шольц был в США с визитом. На одном из мероприятий, где он был, присутствовала и мать Гершковича Элла. Она надеялась поговорить с послом Германии в США, но потом заметила самого канцлера. Она подошла к нему и попросила помощи в освобождении сына. Шольц ответил „мы помогаем, мы пытаемся“ и быстро ушел.

О том, что именно 15–16 февраля была достигнута принципиальная договоренность об обмене с участием Навального, еще зимой 2024 года рассказывал собеседник Русской службы Би-би-си, знакомый с ходом переговоров.

В Мюнхен на встречу с немецкими чиновниками приехали Христо Грозев и члены семьи и соратники Навального. Но в тот же день из России пришло известие о смерти политика в колонии. Команда Навального впоследствии обвинила Кремль в том, что оппозиционер был убит в связи с переговорами об обмене.

Как пишет WSJ, окончательно оформить схему политики и силовики должны были на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Предполагалось, что 16 февраля вице-президент Камала Харрис обсудит формирующуюся сделку со словенскими чиновниками. Директор ФБР Кристофер Рэй должен был провести переговоры по этому вопросу с главами разведок других европейских стран.

В тот же день Шольц и Байден обсудили параметры сделки в Овальном кабинете. Они договорились, что в центре обмена будет Красиков, в обмен на которого Россия должна будет освободить сразу нескольких узников: не только американцев, но и политика Алексея Навального. Вдобавок Москве должны были передать россиян, задержанных в Словении и Норвегии.

8 февраля в эфир вышло интервью консервативного американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным, где тот практически прямо сказал, что обмен Гершковича возможен в случае возвращения Красикова.

В январе 2024 года Элла, мать Гершковича, приехала на Международный экономический форум в Давос. Там она встретилась с главой администрации канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом и вновь попросила его помощи, сказав, что „ключ“ к обмену находится у немцев. Шмидт пообещал помощь. Тем же днем Шольц и Байден созвонились и договорились обсудить обмен лично — эта встреча состоялась уже в феврале. По данным WSJ, Шольц сказал Байдену: „Для тебя я это сделаю“.

Вопрос обмена обсуждался и на саммите НАТО. По данным CNN, в июне разведка США предложила России схему состоявшегося обмена. В июле Москва ответила на нее формальным согласием. Президент США Джо Байден был вовлечен в планирование сделки до самого конца. За час до объявления о выходе из президентской гонки он говорил о ней с премьером Словении.

Через два дня после этого Байден отправил Шольцу ту самую официальную просьбу о согласии на обмен Красикова. В июне и в июле американская разведка встречалась с российскими силовиками в столицах Ближнего Востока, чтобы обсудить параметры сделки (о таких встречах также сообщил канал CNN). Свои отдельные встречи проводили и переговорщики из Германии.

Оставалось получить лишь согласие Шольца. В конце апреля на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома мать Гершковича, Элла, по совету сотрудников Карстенса, подошла к Байдену и попросила, чтобы тот позвонил канцлеру ФРГ. Байден ответил, что уже сделал это. Стоявший рядом госсекретарь Блинкен пообещал, что президент сделает это еще раз.

Родителям Гершковича советник Байдена сказал, что даже несмотря на смерть российского политика, надежда убедить Германию отдать Красикова все-таки есть. В итоге в мае 2024 года немецкая разведка открыла свой канал общения с Россией. Силовики поставили Москве такое условие: если Кремль хочет получить Красикова, то тогда должен отдать взамен сразу нескольких российских политзаключенных.

Как пишет WSJ, вскоре после смерти Навального Джейк Салливан, советник Байдена, встретился в Белом доме с родителями Гершковича. На этой встрече он сказал, что смотрел на перспективу успеха сделки с участием Навального со скепсисом. Тем не менее, 1 августа, после освобождения американцев, Салливан публично признал , что США действительно работали над обменом, который включал бы Навального.

Через три года власти СССР обменяли на троих советских разведчиков уже пятерых диссидентов — Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса.

Первым советским диссидентом, высланным из страны в результате обмена, был Владимир Буковский — его в 1976 году обменяли в Цюрихе на генсека Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Генпрокуратура рассматривала решение по этому делу как политическое и сочла, что его надо было принимать иначе — официально помиловать Красикова должен был президент Германии. В прокуратуре также посчитали, что решение не учитывает мнения родственников убитого Хангошвили, зато демонстрирует „чрезмерную уступчивость“ по отношению к Путину.

Чуть раньше немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники в федеральной прокуратуре Германии сообщила , что ведомство разочаровано решением выдать России Красикова. По данным газеты, министр юстиции Марк Бушман поручил генпрокурору Йенсу Роммелю „воздержаться от дальнейшего исполнения приговора“ Красикову, чтобы его обменять.

Вечером четверга канцлер Германии Олаф Шольц выступил на брифинге в аэропорту Кельна-Бонна, куда поздно вечером прилетел самолет с гражданами Германии и политзеками, которых Путин отпустил в обмен на российских агентов. Шольц сказал, что решение об обмене далось Берлину нелегко. Решение он объяснил риском для здоровья и жизни „задержанных по политическим мотивам в России“.

Как стало известно в день обмена, посредником между в сделке с участием семи государств стала турецкая разведка. Для обсуждения ее деталей Бернс лично летал в Турцию. Все это происходило в условиях максимальной секретности — любая утечка, как пишет WSJ, могла привести к провалу обмена.

Как отметил в разговоре с Би-би-си юрист Григорий Вайпан (российский Минюст считает его „иноагентом“) в списке освобожденных вчера российских политзеков нет ни одного фигуранта дел по „террористическим“ статьям российского УК. Именно по таким, фактически политическим статьям осуждены за театральный спектакль лауреаты „Золотой маски“ режиссер Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук.

После полномасштабного вторжения России в Украину политические репрессии внутри России достигли беспрецедентного масштаба. Нынешний обмен 13 известных политзаключенных россиян (четверо из них имеют также второе гражданство — США или Германии, что повышало их шансы на обмен) — это капля в море ожидающих освобождения тысяч политзаключенных российских тюрем — от фигурантов массовых дел о „фейках“ до осужденных на „сталинские“ сроки по статьям о госизмене.

Практика политических обменов в современной России появилась после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе. В 2016 году Путин помиловал украинскую летчицу Надежду Савченко, ее обменяли на двух российских провластных журналистов Евгения Ерофеева и Александра Александрова. В 2019 году Россия и Украина обменяли по 35 своих граждан — в том числе осужденного в России режиссера Олега Сенцова и осужденного в Украине журналиста российского государственного агентства „РИА Новости“ Кирилла Вышинского.

При этом советский закон о гражданстве позволял лишать гражданства осужденных диссидентов перед обменом и высылкой из СССР. Такие решения принимал „в исключительных случаях“ Президиум Верховного Совета СССР. Так были лишены гражданства высланные в результате обмена Натан Щаранский, Александр Гинзбург и религиозный диссидент Георгий Винс.

Следующими в 1986 году в результате двух обменных сделок стали диссидент Натан Щаранский (он сидел в тюрьме по обвинению не только в антисоветской пропаганде, но также в шпионаже: якобы он передал секретные сведения американскому агенту), основатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов и первый в истории таких обменов иностранный журналист — корреспондент US News and World Report Николас Данилофф.

По Конституции и российским законам для помилования не нужно согласия заключенного, однако нельзя его высылать из страны. Но из опыта прошлых обменов известно, что людей никто не спрашивал, да они и сами не возражали против освобождения и высылки, говорит Вайпан.

В России обычно перед обменом издаются указы о помиловании осужденных — в том числе тех, чей приговор еще не вступил в силу. До приговора заключенных обменивают редко — вероятно, просто принимают процессуальные решения о прекращении уголовного преследования.

Право в случае обмена выступает способом оформления политического решения, объясняет Григорий Вайпан. При этом международные договоры о выдаче подследственных или передаче осужденных для отбывания наказания в страну их гражданства для политического обмена заключенными не подходят, а применяются национальные законы, объясняет он.

„За них вступились только из-за того, что они делали для России. Это знак поддержки российскому гражданскому обществу. Это дает надежду другим политзекам и решимость всем, кто сейчас раздумывает — молчать или бороться за свободу в России“, — говорит Вайпан.

В то же время, говорит он, сегодняшний обмен действительно исторический, потому что впервые западные страны спасли такое количество политзаключенных — российских граждан. Людей, которые не имеют ни гражданства, ни каких-то других привязок к принимающим странам.

„Режим заинтересован в таких обменах — они позволяют освободить своих киллеров, хакеров и других верных преступников, это поощряет безнаказанность и провоцирует новые преступления российских агентов на Западе. Кроме того, такой обмен можно использовать в пропагандистских целях, изображая политзаключенных агентами Запада“, — сказал Би-би-си юрист Григорий Вайпан.

„Какой-то строгой юридической процедуры обмена для таких случаев нет и не может быть — аналогия „обмена политзаключенных“ с обменом пленных и шпионов, которые по международному праву могут легитимно задерживаться — ложная, и работает на пользу Кремлю, — сказал Би-би-си юрист, эксперт по международному праву из университета Кельна Глеб Богуш. — Это политическое решение и оно, как правило, принимается исполнительной властью“.

„Андрей не знал, что это обмен, до тех пор, пока не оказался в самолете“, - написала Татьяна Усманова — жена освобожденного вчера политика Андрея Пивоварова.

У некоторых из освобожденных политзеков — например, у Олега Орлова (в реестре „иноагентов“) была возможность до приговора уехать из России, однако правозащитник этой возможностью принципиально не воспользовался. Политик Илья Яшин (в реестре „иноагентов“) также принципиально оставался в России под угрозой уголовного преследования, а в конце 2023 года передавал в интервью из колонии изданию „Собеседник“, что не согласится на обмен. Правда, он заявлял об этом до гибели в колонии Алексея Навального.

По Конституции, рассуждает Григорий Вайпан, российского заключённого нельзя принудительно обменять, как и лишить гражданства тех, кто родился в России. Вернуться в Россию — это конституционное право освобожденных политзеков, другое дело, что вряд ли кто-то из них захочет им воспользоваться при нынешнем режиме. В этом и заключается суть обмена — чтобы люди под угрозой нового преследования не возвращались обратно, оставались в эмиграции, откуда им сложнее влиять на ситуацию в стране.

Обмен политзаключенных — следствие политических репрессий, подчеркивает Глеб Богуш.

Формально Конституция России запрещает высылать граждан России, но Конституция также запрещает политический террор и лишение свободы невиновных.

„Нет смысла обсуждать, были ли нарушены юридические нормы при обмене и права тех, кого освободили, — нарушение права в том, что Россия продолжает удерживать политзаключенных, которые продолжают сидеть в темнице, например Алексей Горинов. А те, кто покинул Россию из-за угрозы репрессий, тоже фактически из нее высланы, — напоминает он. — Обмен, при всех его издержках, на самом деле является моральной победой свободного мира над тиранией“.