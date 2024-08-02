За рубежом
02.08.2024, 08:00

Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан прилетели в США после обмена. Их встретили Джо Байден и Камала Харрис

 
Кадр из трансляции ABC News
Кадр из трансляции ABC News
ФОТО: Mediazona

Самолет с гражданами США — корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой „Радио Свобода“ Алсу Курмашевой и бывшим морпехов Полом Уиланом — приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, сообщает Meduza со ссылкой на ABC News.

Как следует из трансляции ABC News, освобожденных в ходе обмена с Россией Гершковича, Курмашеву и Уилана встретили их родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

„Я дома“, — сказал Гершкович свои коллегам из The Wall Street Journal, которые также встречали его у самолета, передает CNN.

Джо Байден заявил, что долго ждал этого момента.

„Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать“, — сказал президент США.

Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан были освобождены в рамках обмена, который состоялся 1 августа между Россией и странами Запада.

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