Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности: Обмен заключенными может стать одним из крупнейших за долгие годы

Это будет один из самых крупных и необычных обменов заключенными в современной истории.

Неординарным его делает не только большое количество участвующих в обмене заключенных – до 24 человек, но и количества стран – США, Россия, Германия и еще три европейских государства.

Возможно, самым удивительным является то, что это происходит в тот момент, когда отношения между Западом и Россией переживают самую напряженную фазу со времен окончания Холодной войны в 1991 году.

Однако, очевидно, что несмотря на войну в Украине, спецслужбы различных стран поддерживают контакты.

Участие Турции не случайно. Ибрагим Калин, глава турецкой разведки MIT, по сообщениям, встречался со своим российским коллегой в Анкаре на прошлой неделе.

Турция, член НАТО, но поддерживает хорошие отношения с Москвой, отчасти благодаря тесным рабочим отношениям между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.