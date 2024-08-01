Мария Юферева-Скуратовски: для Запада обмен заключенными - это способность оказывать давление на Москву

„Обмен заключенными между, включающий возможное освобождение Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина, имеет большое политическое значение. Он демонстрирует весьма редкое в последнее время дипломатическое взаимодействие между Западом и Россией в условиях крайне напряженных отношения, особенно на фоне продолжающейся войны в Украине.

Освобождение Владимира Кара-Мурзы, известного российского оппозиционера и критика Кремля и других политзаключенных, может быть воспринято международной общественностью как четкий сигнал России о том, что она очень хочет выйти из международной изоляции и делает попытку улучшить свой имидж на международной арене. Возможно, этот шаг Россия предпринимает и для того, чтобы создать будущую почву для начала переговоров на тему ослабления санкций.

Для Запада это шанс продемонстрировать реальную поддержку правозащитников и способность оказывать давление на Москву с целью освобождения политических заключенных.

Кроме того, обмен заключенными посылает очень сильные сигналы „домашней аудитории“ В России освобождение Кара-Мурзы может быть использовано властями с целью ослабления внутренней критики и демонстрации определенной гибкости властей. Мне лично очень печально от того, что Алексей Навальный не дождался этого момента.

А в США это может быть представлено как победа демократии и прав человека, что особенно важно в преддверии выборов. Кроме того, участие Германии указывает на её активную роль в международной дипломатии и усилия по стабилизации европейской безопасности“, - считает депутат эстонского парламента.

1 августа телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома объявил о том, что Россия и США готовят масштабный обмен заключенными.

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