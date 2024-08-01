ФОТО | Эстонские десятиборцы посетили арену „Стад де Франс“, где в пятницу вступят в борьбу за олимпийские медали

Легкоатлетическая программа началась в четверг с соревнований по спортивной ходьбе, а остальные виды легкой атлетики стартуют на „Стад де Франс“ в пятницу утром. Десятиборцы начнут соревнования со стометровки, которые начнутся в 11.05. Эстония станет третьей страной, которую представит три десятиборца, наряду с Германией и США.

Эстонские десятиборцы Йоханнес Эрм (8764), Карел Тильга (8681) и Янек Ыйглане (8524) посетили стадион „Стад де Франс“ в четверг. Вечером того же дня трио посетит Олимпийскую деревню, где встретится с журналистами.

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