Эстонских криптомиллионеров выпустили из американской тюрьмы под огромный залог. Теперь у них есть возможность сбежать из страны?

В качестве условия освобождения Потапенко и Турыгин дали письменное обязательство - global waiver of extradition - о том, что они не будут оспаривать свою экстрадицию в США. Это сделано на случай, если они решат скрыться от правосудия. Суд над ними начнется в Сиэтле в марте следующего года.