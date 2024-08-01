01.08.2024, 17:20
Эстонских криптомиллионеров выпустили из американской тюрьмы под огромный залог. Теперь у них есть возможность сбежать из страны?
ФОТО: Коллаж / Delfi Meedia
Если криптомиллионеры попытаются сбежать за границу, в США надеются быстро их поймать, пишет Eesti Ekspress.
Просидевшие в американской тюрьме две месяца эстонские бизнесмены, 39-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин, снова на свободе. Суд установил за кибермиллионерами электронное наблюдение.
В качестве условия освобождения Потапенко и Турыгин дали письменное обязательство - global waiver of extradition - о том, что они не будут оспаривать свою экстрадицию в США. Это сделано на случай, если они решат скрыться от правосудия. Суд над ними начнется в Сиэтле в марте следующего года.
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