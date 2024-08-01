В Анкаре при посредничестве турецкой разведки прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Это подтвердила и ФСБ

Вадима Конощенка, которого в свое время задержали в Эстонии (из США).

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.

В MİT сообщили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии.

В рамках операции в Россию передали 10 человек, в том числе двух детей (о каких детях идет речь, пока неизвестно, предполагается, что это дети Артема и Анны Дульцевых). Еще 13 человек передали Германии, трех — США.

Заключенных доставили в Турцию на семи самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

В последние дни из российских колоний и СИЗО вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных, осужденных по политическим статьям. Правозащитники предположили, что это связано с подготовкой к групповому обмену заключенными.