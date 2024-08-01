В Анкаре при посредничестве турецкой разведки прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Это подтвердила и ФСБ(1)
Россия и США провели „масштабный обмен“ пленными заключенными, сообщает Meduza со ссылкой на телеканал CNN, который в свою очередь ссылается на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
Байден подтвердил обмен заключенными с Россией. В США направляются Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза.
Три гражданина США и один обладатель грин-карты, осужденные в России, направляются в Соединенные Штаты в результате обмена заключенными, говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, которое опубликовали на сайте Белого дома.
Байден подтвердил, что „домой возвращаются“ бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза и журналистка „Радио Свобода“ Алсу Курмашева.
Сделка, обеспечившая их свободу, стала подвигом дипломатии. В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из России, в том числе пяти немцев и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучениям пришел конец.
Кого из россиян, осужденных за рубежом, отправили в Россию, президент США не уточнил.
Байден поблагодарил союзников, которые, по его словам, поддерживали США на протяжении тяжелых и сложных переговоров. Среди них он назвал Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.
„Я не прекращу работу до тех пор, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в качестве заложника по всему миру, не воссоединится со своей семьей“, — добавил он.
ФСБ подтвердила обмен заключенными
Восемь граждан России возвращены из заключения в странах НАТО, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В спецслужбе заявили, что россиян обменяли „на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ“.
Обмен стал возможным „благодаря планомерной работе госведомств РФ, а также зарубежных партнеров“, цитируют российские агентства пресс-релиз ФСБ.
The Insider назвал имена заключенных, которые участвуют в обмене
По данным издания, Россия отдает:
Эвана Гершковича
Владимира Кара-Мурзу
Лилию Чанышеву
Илью Яшина
Ксению Фадееву
Андрея Пивоварова
Пола Уилана
Алсу Курмашеву,
Олега Орлова
Сашу Скочиленко
Дитера Воронина
Кевина Лика
Рико Кригера
Патрика Шёбеля
Германа Мойжеса
Вадима Останина.
И в обмен получает:
Вадима Красикова (из Германии)
Артема Дульцева (из Словении)
Анну Дульцеву (из Словении)
Михаила Микушина (из Норвегии)
Павла Рубцова (из Польши)
Романа Селезнева (из США)
Владислава Клюшина (из США)
Вадима Конощенка, которого в свое время задержали в Эстонии (из США).
Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.
В MİT сообщили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии.
В рамках операции в Россию передали 10 человек, в том числе двух детей (о каких детях идет речь, пока неизвестно, предполагается, что это дети Артема и Анны Дульцевых). Еще 13 человек передали Германии, трех — США.
Заключенных доставили в Турцию на семи самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.
Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.
В последние дни из российских колоний и СИЗО вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных, осужденных по политическим статьям. Правозащитники предположили, что это связано с подготовкой к групповому обмену заключенными.