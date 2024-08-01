За рубежом
01.08.2024, 15:53

В Анкаре при посредничестве турецкой разведки прошел обмен заключенными между Россией и Западом. Это подтвердила и ФСБ

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ФОТО: In Green | Shutterstock

Россия и США провели „масштабный обмен“ пленными заключенными, сообщает Meduza со ссылкой на телеканал CNN, который в свою очередь ссылается на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Байден подтвердил обмен заключенными с Россией. В США направляются Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза.

Три гражданина США и один обладатель грин-карты, осужденные в России, направляются в Соединенные Штаты в результате обмена заключенными, говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, которое опубликовали на сайте Белого дома.

Байден подтвердил, что „домой возвращаются“ бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза и журналистка „Радио Свобода“ Алсу Курмашева.

Сделка, обеспечившая их свободу, стала подвигом дипломатии. В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из России, в том числе пяти немцев и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучениям пришел конец.

Кого из россиян, осужденных за рубежом, отправили в Россию, президент США не уточнил.

Байден поблагодарил союзников, которые, по его словам, поддерживали США на протяжении тяжелых и сложных переговоров. Среди них он назвал Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

„Я не прекращу работу до тех пор, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в качестве заложника по всему миру, не воссоединится со своей семьей“, — добавил он.

ФСБ подтвердила обмен заключенными

Восемь граждан России возвращены из заключения в странах НАТО, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе заявили, что россиян обменяли „на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ“.

Обмен стал возможным „благодаря планомерной работе госведомств РФ, а также зарубежных партнеров“, цитируют российские агентства пресс-релиз ФСБ.

The Insider назвал имена заключенных, которые участвуют в обмене

По данным издания, Россия отдает:

  • Эвана Гершковича

  • Владимира Кара-Мурзу

  • Лилию Чанышеву

  • Илью Яшина

  • Ксению Фадееву

  • Андрея Пивоварова

  • Пола Уилана

  • Алсу Курмашеву,

  • Олега Орлова

  • Сашу Скочиленко

  • Дитера Воронина

  • Кевина Лика

  • Рико Кригера

  • Патрика Шёбеля

  • Германа Мойжеса

  • Вадима Останина.

    И в обмен получает:

  • Вадима Красикова (из Германии)

  • Артема Дульцева (из Словении)

  • Анну Дульцеву (из Словении)

  • Михаила Микушина (из Норвегии)

  • Павла Рубцова (из Польши)

  • Романа Селезнева (из США)

  • Владислава Клюшина (из США)

  • Вадима Конощенка, которого в свое время задержали в Эстонии (из США).

    Национальная разведывательная организация (MİT) Турции выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из семи стран, сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление разведки.

    В MİT сообщили, что в обмене участвовали представители России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии.

    В рамках операции в Россию передали 10 человек, в том числе двух детей (о каких детях идет речь, пока неизвестно, предполагается, что это дети Артема и Анны Дульцевых). Еще 13 человек передали Германии, трех — США.

    Заключенных доставили в Турцию на семи самолетах: два из них прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

    Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

    В последние дни из российских колоний и СИЗО вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных, осужденных по политическим статьям. Правозащитники предположили, что это связано с подготовкой к групповому обмену заключенными.

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