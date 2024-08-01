Прописанные темы и обязательные отчеты. Новая утечка документов раскрывает, как Кремль ведет информационную войну против стран Балтии

Утечка документов, полученных Delfi, литовским национальным вещателем LRT и белорусским независимым расследовательским изданием Buro Media, позволяет получить представление о том, как ведется информационная война Кремля против Эстонии, Латвии и Литвы, а также Беларуси и Молдовы.

За такие операции по оказанию влияния отвечает Управление по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Путина. Это ведомство возглавляет находящийся под западными санкциями Алексей Филатов, в то время как в кремлевской иерархии УПС подчиняется давнему другу и соратнику Путина, заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку.

Это ведомство, где в основном подвязаются люди с опытом работы в российских спецслужбах, в 2021 году в связи с реформой было назначено ответственным за постановку и достижение стратегических целей России в так называемых „бывших советских республиках“ на западе. Delfi подробно писал об УПС в серии статей „Утечки из Кремля“ весной прошлого года, когда произошла утечка составленных управлением документов, в которых Кремль сформулировал стратегические цели, которые должны быть достигнуты в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Молдове.