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За рубежом
01.08.2024, 18:30

Прописанные темы и обязательные отчеты. Новая утечка документов раскрывает, как Кремль ведет информационную войну против стран Балтии

 

Представляем вашему вниманию кремлевского функционера, который отвечает за то, чтобы истории о русофобии и якобы пронацистских настроениях в Эстонии, Латвии и Литве и о финансовой выгоде от военной помощи Украине были должным образом связаны между собой. Спойлер: получается у него не очень хорошо.

Утечка документов, полученных Delfi, литовским национальным вещателем LRT и белорусским независимым расследовательским изданием Buro Media, позволяет получить представление о том, как ведется информационная война Кремля против Эстонии, Латвии и Литвы, а также Беларуси и Молдовы.

За такие операции по оказанию влияния отвечает Управление по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Путина. Это ведомство возглавляет находящийся под западными санкциями Алексей Филатов, в то время как в кремлевской иерархии УПС подчиняется давнему другу и соратнику Путина, заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку.

Это ведомство, где в основном подвязаются люди с опытом работы в российских спецслужбах, в 2021 году в связи с реформой было назначено ответственным за постановку и достижение стратегических целей России в так называемых „бывших советских республиках“ на западе. Delfi подробно писал об УПС в серии статей „Утечки из Кремля“ весной прошлого года, когда произошла утечка составленных управлением документов, в которых Кремль сформулировал стратегические цели, которые должны быть достигнуты в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Молдове.

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