Представляем вашему вниманию кремлевского функционера, который отвечает за то, чтобы истории о русофобии и якобы пронацистских настроениях в Эстонии, Латвии и Литве и о финансовой выгоде от военной помощи Украине были должным образом связаны между собой. Спойлер: получается у него не очень хорошо.
Утечка документов, полученных Delfi, литовским национальным вещателем LRT и белорусским независимым расследовательским изданием Buro Media, позволяет получить представление о том, как ведется информационная война Кремля против Эстонии, Латвии и Литвы, а также Беларуси и Молдовы.
За такие операции по оказанию влияния отвечает Управление по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Путина. Это ведомство возглавляет находящийся под западными санкциями Алексей Филатов, в то время как в кремлевской иерархии УПС подчиняется давнему другу и соратнику Путина, заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку.