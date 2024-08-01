МНЕНИЕ | Эдуард Одинец: Белобровцев и Архипов, поддержавшие отставку Света, это „индейки, голосующие за Рождество“

В понедельник Рийгикогу рассматривал вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету, инициированный EKRE и „Отечеством“ и поддержанный членами Центристской фракции. Если формальным поводом для голосования являлось одно давнишнее интервью, то в реальности оппозицией движут гораздо более низменные силы: для консерваторов – нетерпимость к русскоязычным, для центристов – к бывшему коллеге, пишет социал-демократ, член Рийгикогу Эдуард Одинец.