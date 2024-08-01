Мнение
01.08.2024, 14:25

МНЕНИЕ | Эдуард Одинец: Белобровцев и Архипов, поддержавшие отставку Света, это „индейки, голосующие за Рождество“

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Эдуард Одинец
Эдуард Одинец
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник Рийгикогу рассматривал вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету, инициированный EKRE и „Отечеством“ и поддержанный членами Центристской фракции. Если формальным поводом для голосования являлось одно давнишнее интервью, то в реальности оппозицией движут гораздо более низменные силы: для консерваторов – нетерпимость к русскоязычным, для центристов – к бывшему коллеге, пишет социал-демократ, член Рийгикогу Эдуард Одинец.

Как и ожидалось, голосование провалилось: лишь 21 депутат поддержал вотум недоверия, хотя на троих их у оппозиционных партий гораздо больше. Видимо, многие оппозиционеры сами понимали, что раздутый вокруг Света „скандал“ высосан из пальца.

Пусть первым бросит камень тот, кто… грешил больше всех

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