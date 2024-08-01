Мнение
01.08.2024, 12:20

Российских политзаключенных поменяют на шпионов? Эксперт рассказал о готовящемся обмене

 
За последнюю неделю из российских колоний и следственных изоляторов пропали семь политзаключенных. Об этом сообщили их адвокаты, семьи и группы поддержки. Среди пропавших — бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева и бывший координатор штаба в Томске Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также осужденный по обвинению в „госизмене“ Кевин Лик. Предполагается, что их готовят к обмену.
За последнюю неделю из российских колоний и следственных изоляторов пропали семь политзаключенных. Об этом сообщили их адвокаты, семьи и группы поддержки. Среди пропавших — бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева и бывший координатор штаба в Томске Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также осужденный по обвинению в „госизмене“ Кевин Лик. Предполагается, что их готовят к обмену.
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | Scanpix

Большой обмен заключенными между Россией и Западом близок? Пока можно оперировать лишь косвенными фактами, однако их набралось уже достаточное количество, чтобы ожидать обмена в ближайшие дни или даже часы. Однако в данном случае удивляет масштаб события - из-за количества участвующих стран и людей, которых могут обменять. Как анонсировал 31 июля словенский канал N1, обмен должен состояться между Россией, Белоруссией, США и Германией.

К слову, сами по себе обмены не прекращались даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину и ухудшения отношений между РФ и Западом. В частности, в апреле 2022 года в Турции произошел обмен россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, на американского студента Тревора Рида, осужденного в России на 9 лет колонии. Российского летчика Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина из Венесуэлы и передаче денег леворадикальной группировке ФАРК. Власти США категорически отказывались обменивать Ярошенко и другого осужденного в США россиянина, Виктора Бута. Кстати, в декабре 2022 года Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием (история его жизни легла в основу голливудского фильма „Оружейный барон“) на 25 лет заключения, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по статье о контрабанде наркотиков.

Ярошенко же обменяли на американского гражданина и бывшего морпеха Тревора Рида, который, по материалам дела, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя девушками на Ленинградском шоссе и якобы оказал сопротивление полицейским при задержании. Его приговорили к 9 годам заключения, а родственники Рида утверждали, что дело имеет политическую подоплеку.

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