Российских политзаключенных поменяют на шпионов? Эксперт рассказал о готовящемся обмене

К слову, сами по себе обмены не прекращались даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину и ухудшения отношений между РФ и Западом. В частности, в апреле 2022 года в Турции произошел обмен россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, на американского студента Тревора Рида, осужденного в России на 9 лет колонии. Российского летчика Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина из Венесуэлы и передаче денег леворадикальной группировке ФАРК. Власти США категорически отказывались обменивать Ярошенко и другого осужденного в США россиянина, Виктора Бута. Кстати, в декабре 2022 года Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием (история его жизни легла в основу голливудского фильма „Оружейный барон“) на 25 лет заключения, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по статье о контрабанде наркотиков.