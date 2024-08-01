Олимпиада в Париже: кто делает ставку на семейственность?

На Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться около десяти с половиной тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Как особо отмечают организаторы, впервые в истории игр среди участников - равное количество женщин и мужчин.

Еще интересно, что в этот раз на Олимпиаде представлены родственники - когда в соревнованиях участвуют сестры и братья. Так, немецкий пловец Лукас Мэртенс, уже завоевавший золотую медаль для Германии, приехал в Париж вместе со своей сеcтрой Леони - пловчихой сборной ФРГ.

Сестры-баскетболистки

Впервые в истории Олимпийских игр в соревнованиях баскетболисток принимает участие женская сборная ФРГ. В команде - две сестры: 26-летняя Сату Сабалли и ее младшая сестра Ньяра. Обе девушки, помимо сборной ФРГ, играют в профессиональной лиге США - за команды Dallas Wings и New York Liberty.

Сату Сабалли считается сегодня одной из сильнейших баскетболисток мира. Однако она несколько месяцев не могла тренироваться из-за операции на плече, и сегодня, по мнению тренера и ее самой, находится не в лучшей спортивной форме и вряд ли сможет участвовать во всех играх. „Но она очень нужна нам на поле и за его пределами, - сказала в интервью телеканалу ARD Ньяра Сабалли о роли своей сестры в команде. - То, что она может дать нам на площадке, - уникально. Поэтому на ней лежит большая ответственность“.