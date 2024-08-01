ВИДЕО | Cтрелок покорил соцсети, завоевав медаль ОИ без экипировки

В напряженном финале турецкий дуэт уступил сербской паре Дамиру Микецу и Зоране Арунович (14:16). Эта олимпийская медаль стала первой в истории Турции в стрельбе, пишет Sportmail.

Удивительно это достижение и тем, что 51-летний Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он вальяжно держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке.

Дикеч в пятый раз выступает на Олимпийских играх. До этого его лучшим результатом было 13-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 50 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда он также предпочитал не использовать дополнительную экипировку.

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