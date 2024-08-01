Олимпиадa
01.08.2024, 07:01

АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Скандальная гимнастка поборется за шестое золото Олимпиады, в парусном спорте разыграют первые медали

 
Симона Байлз
Симона Байлз
ФОТО: Cao Can | Scanpix

Стартуют олимпийские соревнования по легкой атлетике, утром запланирован мужской забег на 20 км, а затем женский забег на 20 км. Всего в первый день августа будет разыграно 18 комплектов медалей.

Следим за эстонскими спортсменами

Из эстонцев 1 августа Карл-Мартин Раммо начнет соревноваться в Марселе в парусном классе ILCA 7, а Ингрид Пууста продолжит борьбу за медали олимпиады в IQ Foil.

В Марселе состоятся первые медальные гонки в парусном спорте – с 11:00 определятся победители в скифе. В 9:00 начнется мужской турнир по гольфу, в котором выступит олимпийский чемпион Токио Ксандер Шауффель.

Помимо этого, в четверг стоит также обратить внимание на следующие события:

Спортивная гимнастика – Байлз, Ли или кто-то еще?

В 18:15 начнется финал в женском личном многоборье. За США должны выступить чемпионки двух последних Олимпийских игр Байлз и Суниса Ли. С 2004 года чемпионский титул в женском многоборье выигрывают американки, и непохоже, что эта серия прервется.

У Байлз и Ли есть шанс пополнить клуб тех, кто выиграл два олимпийских золота в женском многоборье. Прежде это удалось только Ларисе Латыниной (1956, 1960) и Вере Чаславской (1964, 1968).

Возможен ли сюрприз? Здесь в первую очередь надо следить за Ребекой Андраде из Бразилии. У нее, пожалуй, самые высокие шансы нарушить гегемонию американок.

BMX-гонки – Уиллоби начинает погоню за долгожданным золотом

В шестой день начнутся соревнования в BMX-гонках. Будет любопытно наблюдать за трехкратной и действующей чемпионкой мира Элис Уиллоби, которая рассчитывает наконец добавить в коллекцию олимпийское золото.

Для американки это четвертые Олимпийские игры, а сама дисциплина дебютировала в 2008 году и будет представлена в олимпийской программе в пятый раз. Несмотря на три титула чемпионки мира, из олимпийских наград у Уиллоби только серебро Рио-2016.

Она не единственная, кто примет участие в четвертых Олимпийских играх, но колумбийка Мариана Пахон с трех предыдущих привезла три медали. Четвертьфиналы намечены на 20:20, 21:00 и 21:40. В 22:15 впервые на Олимпийских играх проведут гонку последнего шанса, которая традиционно используется на чемпионатах мира.

Драма в гольфе

Начнут Олимпиаду и в гольфе. Соревнования по этому виду спорта будут проводиться на Играх в пятый раз за всю историю. Местом притяжения любителей этого вида стала арена „Ле Гольф Насьональ“. Она расположена в городе Сен-Кантен-ан-Ивелин, который находится недалеко от Парижа.

И тут всё внимание на двух мировых звёзд – Скотти Шеффлера (США) и Рори Макилроя (Ирландия). Оба выиграли немалое количество престижных титулов, и оба же считают важным иметь в списке своих регалий звание олимпийского чемпиона. Однако эта награда достанется лишь одному.

1 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 18 комплектов наград

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины, ходьба, 20 км

8:30

Женщины, ходьба, 20 км

10:20

Стрельба

Мужчины, винтовка, 50 м, три положения

10:30

Академическая гребля

Женщины, двойки парные

11:30

Мужчины, двойки парные

11:42

Женщины, четверки

11:54

Мужчины, четверки

12:06

Парусный спорт

Мужчины, скиф, медальная гонка

15:43

Женщины, скиф, медальная гонка

16:43

Дзюдо

Женщины, до 78 кг

17:00

Мужчины, до 100 кг

17:00

Гребной слалом

Мужчины, байдарки-одиночки

18:30

Спортивная гимнастика

Женщины, многоборье

19:15

Фехтование

Женщины, командная рапира

20:10

Плавание

Женщины

200 м, баттерфляй

21:30

200 м, брасс

22:11

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

23:03

Мужчины

200 м, спина

21:38

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