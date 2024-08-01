АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Скандальная гимнастка поборется за шестое золото Олимпиады, в парусном спорте разыграют первые медали

Следим за эстонскими спортсменами

Из эстонцев 1 августа Карл-Мартин Раммо начнет соревноваться в Марселе в парусном классе ILCA 7, а Ингрид Пууста продолжит борьбу за медали олимпиады в IQ Foil.

В Марселе состоятся первые медальные гонки в парусном спорте – с 11:00 определятся победители в скифе. В 9:00 начнется мужской турнир по гольфу , в котором выступит олимпийский чемпион Токио Ксандер Шауффель .

Помимо этого, в четверг стоит также обратить внимание на следующие события:

Спортивная гимнастика – Байлз, Ли или кто-то еще?

В 18:15 начнется финал в женском личном многоборье. За США должны выступить чемпионки двух последних Олимпийских игр Байлз и Суниса Ли . С 2004 года чемпионский титул в женском многоборье выигрывают американки, и непохоже, что эта серия прервется.

У Байлз и Ли есть шанс пополнить клуб тех, кто выиграл два олимпийских золота в женском многоборье. Прежде это удалось только Ларисе Латыниной (1956, 1960) и Вере Чаславской (1964, 1968).

Возможен ли сюрприз? Здесь в первую очередь надо следить за Ребекой Андраде из Бразилии. У нее, пожалуй, самые высокие шансы нарушить гегемонию американок.

BMX-гонки – Уиллоби начинает погоню за долгожданным золотом

В шестой день начнутся соревнования в BMX-гонках . Будет любопытно наблюдать за трехкратной и действующей чемпионкой мира Элис Уиллоби , которая рассчитывает наконец добавить в коллекцию олимпийское золото.

Для американки это четвертые Олимпийские игры, а сама дисциплина дебютировала в 2008 году и будет представлена в олимпийской программе в пятый раз. Несмотря на три титула чемпионки мира, из олимпийских наград у Уиллоби только серебро Рио-2016.

Она не единственная, кто примет участие в четвертых Олимпийских играх, но колумбийка Мариана Пахон с трех предыдущих привезла три медали. Четвертьфиналы намечены на 20:20, 21:00 и 21:40. В 22:15 впервые на Олимпийских играх проведут гонку последнего шанса, которая традиционно используется на чемпионатах мира.

Драма в гольфе