АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Скандальная гимнастка поборется за шестое золото Олимпиады, в парусном спорте разыграют первые медали
Стартуют олимпийские соревнования по легкой атлетике, утром запланирован мужской забег на 20 км, а затем женский забег на 20 км. Всего в первый день августа будет разыграно 18 комплектов медалей.
Следим за эстонскими спортсменами
Из эстонцев 1 августа Карл-Мартин Раммо начнет соревноваться в Марселе в парусном классе ILCA 7, а Ингрид Пууста продолжит борьбу за медали олимпиады в IQ Foil.
В Марселе состоятся первые медальные гонки в парусном спорте – с 11:00 определятся победители в скифе. В 9:00 начнется мужской турнир по гольфу, в котором выступит олимпийский чемпион Токио Ксандер Шауффель.
Помимо этого, в четверг стоит также обратить внимание на следующие события:
Спортивная гимнастика – Байлз, Ли или кто-то еще?
В 18:15 начнется финал в женском личном многоборье. За США должны выступить чемпионки двух последних Олимпийских игр Байлз и Суниса Ли. С 2004 года чемпионский титул в женском многоборье выигрывают американки, и непохоже, что эта серия прервется.
У Байлз и Ли есть шанс пополнить клуб тех, кто выиграл два олимпийских золота в женском многоборье. Прежде это удалось только Ларисе Латыниной (1956, 1960) и Вере Чаславской (1964, 1968).
Возможен ли сюрприз? Здесь в первую очередь надо следить за Ребекой Андраде из Бразилии. У нее, пожалуй, самые высокие шансы нарушить гегемонию американок.
BMX-гонки – Уиллоби начинает погоню за долгожданным золотом
В шестой день начнутся соревнования в BMX-гонках. Будет любопытно наблюдать за трехкратной и действующей чемпионкой мира Элис Уиллоби, которая рассчитывает наконец добавить в коллекцию олимпийское золото.
Для американки это четвертые Олимпийские игры, а сама дисциплина дебютировала в 2008 году и будет представлена в олимпийской программе в пятый раз. Несмотря на три титула чемпионки мира, из олимпийских наград у Уиллоби только серебро Рио-2016.
Она не единственная, кто примет участие в четвертых Олимпийских играх, но колумбийка Мариана Пахон с трех предыдущих привезла три медали. Четвертьфиналы намечены на 20:20, 21:00 и 21:40. В 22:15 впервые на Олимпийских играх проведут гонку последнего шанса, которая традиционно используется на чемпионатах мира.
Драма в гольфе
Начнут Олимпиаду и в гольфе. Соревнования по этому виду спорта будут проводиться на Играх в пятый раз за всю историю. Местом притяжения любителей этого вида стала арена „Ле Гольф Насьональ“. Она расположена в городе Сен-Кантен-ан-Ивелин, который находится недалеко от Парижа.
И тут всё внимание на двух мировых звёзд – Скотти Шеффлера (США) и Рори Макилроя (Ирландия). Оба выиграли немалое количество престижных титулов, и оба же считают важным иметь в списке своих регалий звание олимпийского чемпиона. Однако эта награда достанется лишь одному.
1 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 18 комплектов наград
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины, ходьба, 20 км
8:30
Женщины, ходьба, 20 км
10:20
Стрельба
Мужчины, винтовка, 50 м, три положения
10:30
Академическая гребля
Женщины, двойки парные
11:30
Мужчины, двойки парные
11:42
Женщины, четверки
11:54
Мужчины, четверки
12:06
Парусный спорт
Мужчины, скиф, медальная гонка
15:43
Женщины, скиф, медальная гонка
16:43
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
17:00
Мужчины, до 100 кг
17:00
Гребной слалом
Мужчины, байдарки-одиночки
18:30
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье
19:15
Фехтование
Женщины, командная рапира
20:10
Плавание
Женщины
200 м, баттерфляй
21:30
200 м, брасс
22:11
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
23:03
Мужчины
200 м, спина
21:38
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