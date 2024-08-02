Александр Опенко теперь директор школы. Знаменитые экскурсии точно не пострадают?
По итогам конкурса новым директором Нарвской 6-й школы станет Александр Опенко, ранее работавший завучем и преподавателем истории и обществоведения. В Эстонии и за ее пределами Опенко известен как экскурсовод, краевед и автор исторических книг. В интервью RusDelfi он рассказывает о своих планах и целях на новой должности, а также о том, чего ждать фанатам его экскурсий в ближайшее время.
Конкурсные комиссии выбрали лучших кандидатов на должности директоров двух школ и одного детского сада. Их имена будут представлены Нарвской городской управе для утверждения на заседании 7 августа, после чего с победителями подпишут трудовые договоры. На пост директора Нарвской 6-й школы выбран Александр Опенко, который, как никто другой, знаком с организационным устройством этой школы.