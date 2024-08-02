Александр Опенко теперь директор школы. Знаменитые экскурсии точно не пострадают?

По итогам конкурса новым директором Нарвской 6-й школы станет Александр Опенко, ранее работавший завучем и преподавателем истории и обществоведения. В Эстонии и за ее пределами Опенко известен как экскурсовод, краевед и автор исторических книг. В интервью RusDelfi он рассказывает о своих планах и целях на новой должности, а также о том, чего ждать фанатам его экскурсий в ближайшее время.