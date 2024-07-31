Из базы данных тюрем США пропала информация о задержанном в Эстонии Вадиме Конощенке и еще нескольких российских заключенных

В частности, в базе данных больше не числится Александр Винник, который отбывает срок по обвинению в отмывании денег, и Владислав Клюшин, признанный виновным в причастности к хакерским атакам и торговле данными.

Также не удалось найти данных о Максиме Марченко и Вадиме Конощенке, отбывающих срок по делу о контрабанде микроэлектроники в РФ в обход санкций. Кроме того, о пропаже информации о своем подзащитном сообщил адвокат Романа Селезнева, осужденного за киберпреступления и мошенничество.

Ранее в РФ из тюрем в неизвестном направлении увезли сразу несколько политических заключенных, среди которых художница Саша Скочиленко, а также оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Эксперты считают, что происходящее может свидетельствовать о возможном обмене.

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