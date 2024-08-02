ВИДЕО | Обвиняемый по делу „Антифашистов Прибалтики“ и похитивший дочь прокремлевский активист из Латвии признал, что попросил политического убежища в России

На видео, которое первоначально было опубликовано в Telegram-канале „RT на русском“, Букайн дает интервью пропагандистке Марии Бутиной. В ролике Букайн говорит, что был вынужден покинуть Латвию и искать политическое убежище в России.

Он также подчеркивает, что добраться до России было довольно просто, сложнее было заснять это. Судя по кадрам, ему удалось снять свой побег из Латвии со своей дочерью на видео. Отвечая на вопрос Бутиной о том, что же угрожало его дочери в Латвии, Букайн отмечает, что ему „тяжело об этом говорить“.

О том, что Букайн попросил убежище в РФ, ранее сообщали российские пропагандистские Телеграм-каналы. Также сообщалоь, что Миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Станислава Букайна и его ребенка беженцами. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросами миграции МВД России.

Напомним, что 21 июля, Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что мужчина вместе с ребенком на SUP-досках переплыли реку Зилупе и незаконно заплыли на территорию России. В тот же день пропала пятилетняя рижанка Моника Букайне, которую, по информации Bezvests.lv, отец мог увезти в Россию. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае.

По словам представителя латвийской Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

В свою очередь, в МИД Латвии порталу Delfi сообщили, что находятся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД.