В Словении вынесли приговор двум российским шпионам. По данным СМИ, они станут частью „большого обмена пленными“ между Западом и Россией

По делу о шпионаже Дульцевым назначили по одному году и семь месяцев колонии. Именно столько они провели в заключении после задержания в декабре 2022 года. Россияне признали вину. Суд проходил в закрытом режиме.

По данным The Wall Street Journal, по легенде Дульцева под именем Мейер управляла художественной галереей, а ее муж развивал IT-стартап. Однако на самом деле, как писала газета, россияне работали на Службу внешней разведки РФ.

Дульцевых, которых называют „провалившимися российскими нелегалами“, теперь должны выдворить из страны, им запрещен въезд в Словению сроком на пять лет.

Словенский телеканал N1 утверждает, что Дульцевы „станут частью более крупного обмена заключенными“, который в ближайшие часы пройдет между Россией, США, Германией, Беларусью и несколькими другими странами.

При этом канал отмечает, что формально Словения не может обмениваться заключенными с Россией, поскольку в РФ нет заключенных со словенским гражданством. Однако Любляна может выдать Дульцевых Москве в обмен на передачу западным странам их граждан, осужденных в России.

О том, что Дульцевых могут обменять на одного или нескольких заключенных из российских колоний, сообщалось еще в марте 2023 года. Журналист-расследователь Андрей Захаров предполагал, что Дульцевых могут обменять на журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. 19 июля его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ).

В последние дни из российских колоний и следственных изоляторов увезли около десятка политических заключенных. Среди них — Олег Орлов, Саша Скочиленко, Лилия Чанышева. Также неизвестно, где сейчас находится политик Владимир Кара-Мурза, который находился в омской колонии. В свою очередь из базы данных Федеральной пенитенциарной системы США пропала информация о четверых известных российских заключенных.

Правозащитники предполагают, что исчезновение заключенных может говорить об их предстоящем обмене. В Кремле эту тему не комментируют.

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