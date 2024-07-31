Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 почти год назад, в начале августа 2023 года. Тогда сообщалось, что Нидерланды предоставят 42 истребителя, а Дания — 19. Кроме того, шесть F-16 планирует передать Норвегия.