Сборная Гватемалы завоевала свое первое золото в истории Олимпийских игр

Сегодня стрелок Адриана Руана победила в трапе на соревнованиях в Париже, установив олимпийский рекорд.

Ранее представители Гватемалы становились лишь серебряными и бронзовыми медалистами. Это Эрик Баррондо (Лондон-2012, спортивная ходьба) и Жан-Пьер Броль (Париж-2024, трап) соответственно.

Впервые команда страны выступила на Играх в 1952 году.

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