Правда ли, что американский полицейский назвал украинский флаг и поддержку Байдена признаками слабоумия?

— …устроил день психического здоровья!— Я ещё раз вас за это хвалю. К сожалению, вы не можете устраивать его, незаконно припарковавшись на месте для людей с инвалидностью. Это доставляет огромные неудобства тем гражданам, кто правда имеет инвалидность, а некоторые из них — ветераны вооруженных сил нашей страны. Понимаете? Сегодня я помогу вам избежать уплаты очень большого штрафа, выписав вам этот штраф с возможностью исправления (Fix-It Ticket — в США такой штрафной талон позволяет отменить наказание, если нарушение будет устранено. — Прим. ред.).— Что исправить?— А это у вас на зеркале заднего вида висит украинский флаг, где написано „Байден 2024“?— Да, висит.— Хорошо. Значит, вы умственно отсталый. Это [постановление] даст вам две недели на то, чтобы проконсультироваться с вашим лечащим врачом для получения какой-нибудь справки или подтверждающего диагноза.