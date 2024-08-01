Правда ли, что американский полицейский назвал украинский флаг и поддержку Байдена признаками слабоумия?
С 2023 года по Рунету распространяется видео, на котором сотрудник полиции США, увидев в автомобиле нарушителя флаг Украины с надписью о поддержке действующего президента Соединённых Штатов, назвал водителя умственно отсталым. Мы проверили достоверность вирусной записи.
Ролик стал распространяться в русскоязычном сегменте интернета ещё в начале июля 2023 года. Например, в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (151 000 просмотров) видео сопроводили таким комментарием: „Полицейский, сделав замечание за парковку на инвалидном месте, заметил у автовладельца украинский флаг и баннер в поддержку Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году. Не раздумывая ни минуты, страж порядка решил выписать американцу направление на обследование мозга“. После неверно переведённого диалога автор публикации добавил: „Браво. Уничтожил, низвёл до атомов“. Позднее эту новость в канале Осташко назвали одним из главных событий дня (118 000 просмотров).По данным сервиса TGStat, в июле 2023-го подобные посты в Telegram набрали более 2 млн просмотров. Так, роликом поделились каналы TarikNezalejko️️ (288 000 просмотров), „Z-News | Армия 18+„ (172 000), „Пуля“ (153 000), „Шейх Тамир“ (149 000), „Что произошло?“ (116 000), „Федерация“ (107 000), „Яков Кедми“ (96 000), Gura Anton (70 000) и др. Аналогичные публикации можно было встретить во „ВКонтакте“, „Одноклассниках“ и LiveJournal.Вторая волна распространения этого ролика началась спустя год. Так, в июле 2024-го видео опубликовал Telegram-канал „Три богатыря и Зеленский наркоман“, пост которого набрал более 110 000 просмотров. Подобные записи разместили и другие каналы (примеры тут, тут, тут, тут и тут). Также ролик выкладывали паблики во „ВКонтакте“. Например, в сообществе „Россия“ пост с видео набрал 35 000 просмотров.
В обоих случаях распространялся 30-секундный ролик, однако в 2024-м популярной стала его кадрированная версия с добавленными русскоязычными субтитрами (перевод неполный и выполнен с ошибками). На видео, снятом из салона автомобиля, якобы показано, как полицейский общается с водителем. Между ними происходит такой диалог:
— …устроил день психического здоровья!— Я ещё раз вас за это хвалю. К сожалению, вы не можете устраивать его, незаконно припарковавшись на месте для людей с инвалидностью. Это доставляет огромные неудобства тем гражданам, кто правда имеет инвалидность, а некоторые из них — ветераны вооруженных сил нашей страны. Понимаете? Сегодня я помогу вам избежать уплаты очень большого штрафа, выписав вам этот штраф с возможностью исправления (Fix-It Ticket — в США такой штрафной талон позволяет отменить наказание, если нарушение будет устранено. — Прим. ред.).— Что исправить?— А это у вас на зеркале заднего вида висит украинский флаг, где написано „Байден 2024“?— Да, висит.— Хорошо. Значит, вы умственно отсталый. Это [постановление] даст вам две недели на то, чтобы проконсультироваться с вашим лечащим врачом для получения какой-нибудь справки или подтверждающего диагноза.
В некадрированной версии ролика можно заметить вотермарку @cjhumboldt (во втором варианте вирусного видео она видна не полностью). „Проверено“ обнаружило в TikTok аккаунт Blackmarketvikings („Викинги чёрного рынка“) с таким же юзернеймом, где искомое видео с подписью „Fix it ticket #blackmarketvikings“ было опубликовано 13 июля 2023 года и набрало чуть менее 9000 просмотров. В описании профиля указано название одноимённого YouTube-канала: „Жмите на ссылку, смотрите кино. Весь прошлый и будущий контент на YouTube“. Там видео о полицейском появилось ещё 15 июня 2023 года, его посмотрели менее 2000 раз.
„Blackmarketvikings берёт свое начало в преступном округе Гумбольдт в Северной Калифорнии и представляет собой глобальное племя нестандартно мыслящих аутсайдеров, которые верят в себя, отказываются подчиняться и умеют ценить юмор, который можно найти в различных персонажах, ситуациях и преградах“, — гласит описание YouTube-канала. На сайте коллектива он представлен так: „Blackmarketvikings — это медиа- и маркетинговая компания, которая спонсирует группу комиков из округа Гумбольдт. Наша цель — на постоянной основе предоставлять грубую и нефильтрованную комедию без купюр, побеждая общепринятые нарративы“.
„Проверено“ изучило соцсети Blackmarketvikings и выяснило, что человека в полицейской форме из разошедшегося по Рунету видео зовут СиДжей, он основатель коллектива и появляется в большинстве роликов, причём нередко в образе стража правопорядка.
Видео, ставшее вирусным в русскоязычном сегменте Сети, — одно из многих снятых Blackmarketvikings в таком формате. Они строятся по одному и тому же принципу: полицейские выписывают штраф или делают замечание водителю, сидящему в автомобиле. При этом в процессе общения высмеивается какая-то тема: например, веганство или гендерная идентичность.
Водитель, у которого якобы висел украинский флаг со словами поддержки Байдена, также появлялся в одном из последующих видео Blackmarketvikings. Этим человеком оказался рэпер Yung Jonah, который, согласно его профилю в Instagram, также проживает в округе Гумбольдт.
Таким образом, в Рунете распространили постановочный ролик, где полицейского изображал американский видеоблогер, а не реальный представитель органов правопорядка при исполнении. Изначально запись появилась в соцсетях коллектива комиков, снимающих юмористические скетчи.
Итог: Сатирические новости