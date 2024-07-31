„У меня нет желания с ней разговаривать“. Первый тренер пловчихи Энели Ефимовой не смотрел финальный заплыв эстонки

Энели Ефимова начала заниматься плаванием в Силламяэ. Ее первый тренер - Евгений Бугаков. Энели пришла к нему на тренировки в 3-м классе, по его словам, примерно в 2015 году. „Я по сути научил ее плавать - говорит RusDelfi Бугаков. - Когда она пришла ко мне в группу, то начали профессионально заниматься плаванием. Тренировки были шесть раз в неделю по два часа“.