Спорт
31.07.2024, 17:45

„У меня нет желания с ней разговаривать“. Первый тренер пловчихи Энели Ефимовой не смотрел финальный заплыв эстонки

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ФОТО: Коллаж Delfi Meedia

Евгений Бугаков - первый тренер по плаванию Энели Ефимовой, которая заняла 7-е место на Олимпийских играх в Париже. Финальный заплыв бывшей подопечной он не смотрел.

Энели Ефимова начала заниматься плаванием в Силламяэ. Ее первый тренер - Евгений Бугаков. Энели пришла к нему на тренировки в 3-м классе, по его словам, примерно в 2015 году. „Я по сути научил ее плавать - говорит RusDelfi Бугаков. - Когда она пришла ко мне в группу, то начали профессионально заниматься плаванием. Тренировки были шесть раз в неделю по два часа“.

Трудоспособность и целеустремленность - ее отличительные черты, утверждает ее первый тренер: „Есть такое выражение - чувствовать воду. Она хорошо чувствовала воду, могла зацепиться и подтянуть себя от воды очень хорошо“.

Однако на личностном уровне, по словам тренера, у будущей рекордсменки Эстонии были проблемы с общением со сверстниками. „Она не контактировала с другими детьми. Была недружелюбной и некоммуникабельной“, - говорит тренер.

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