„У меня нет желания с ней разговаривать“. Первый тренер пловчихи Энели Ефимовой не смотрел финальный заплыв эстонки(20)
Евгений Бугаков - первый тренер по плаванию Энели Ефимовой, которая заняла 7-е место на Олимпийских играх в Париже. Финальный заплыв бывшей подопечной он не смотрел.
Энели Ефимова начала заниматься плаванием в Силламяэ. Ее первый тренер - Евгений Бугаков. Энели пришла к нему на тренировки в 3-м классе, по его словам, примерно в 2015 году. „Я по сути научил ее плавать - говорит RusDelfi Бугаков. - Когда она пришла ко мне в группу, то начали профессионально заниматься плаванием. Тренировки были шесть раз в неделю по два часа“.
Трудоспособность и целеустремленность - ее отличительные черты, утверждает ее первый тренер: „Есть такое выражение - чувствовать воду. Она хорошо чувствовала воду, могла зацепиться и подтянуть себя от воды очень хорошо“.