"Это будет лучшее ралли за многие годы!“ Утвержден календарь Чемпионата мира-2025, одним из этапов которого станет Delfi Rally Estonia

У Эстонии, наряду с крупными странами и опытными организаторами, снова есть возможность и привилегия быть частью официального предсезонного календаря Чемпионата мира по ралли. В следующем году Delfi Rally Estonia будет этапом WRC уже в пятый раз, а в 2025 году ралли пройдет в самом Тарту и на дорогах волостей Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Кастре, Пейпсияэре и Муствеэ с 17 по 20 июля.

„Это фантастика - видеть такой насыщенный календарь WRC на сезон 2025 года! - говорит президент FIA Мохаммед Бен Сулайем. - Наряду с классическими местами, которые знают и любят болельщики, новые этапы ралли в Испании, Парагвае и Саудовской Аравии добавят еще больше азарта и продемонстрируют, насколько разные во всем мире гонщики и поклонники ралли“.

Хорошо известные фанатам FIA European Rally Championship (ERC) Канарские острова готовы впервые принять WRC на своих берегах, а также ознаменовать возвращение WRC в Испанию после двухлетнего перерыва. Извилистый гладкий асфальт и высокий риск появления тумана по мере продвижения в горные районы острова придадут этому этапу особенную сложность.

После традиционного старта среди блеска и гламура Монте-Карло в конце января гонщики WRC проедут по Африке, Азии, Европе и Южной Америке, а в конце ноября прибудут в Саудовскую Аравию, где закончится самая большая программа чемпионата с 2008 года.

„Это чрезвычайно интересный календарь, в котором прекрасно сочетаются наши традиционные места проведения ралли с тремя новыми гонками, две из которых пройдут за пределами Европы, что еще раз подчеркивает привлекательность нашего чемпионата во всем мире, - говорит исполнительный директор WRC Йона Сибель . - От льда французских Альп, глубокого снега в Швеции, слепящей пыли Кении и Сардинии, скоростных гравийных дорог Эстонии и Финляндии до, наконец, пустыни Саудовской Аравии - разнообразие трасс, которое мы предлагаем в 2025 году, не имеет себе равных“.

Впервые в календаре WRC появились этапы на Канарских островах, в Парагвае и в Саудовской Аравии. В континентальной Европе будет проведено меньше этапов, чем ранее, и, например, в календаре 2025 года отсутствуют этапы WRC Латвии, Польше и Хорватии, что в середине июля, несомненно, привлечет повышенное внимание к эстонскому этапу WRC Delfi Rally Estonia.

В грядущем году соревнования WRC пройдут на шоссе и извилистых гравийных дорогах Южной Эстонии. Перед ралли в Эстонии WRC заедет в Грецию, а после Эстонии участники и команды WRC традиционно отправятся через залив в Финляндию. В последние июльские выходные поклонники ралли из Эстонии и других стран вновь смогут насладиться прекрасным эстонским летом, природой и, конечно же, адреналином WRC Delfi Rally Estonia.

Ралли WRC Delfi Rally Estonia вновь будет принимать Эстонский национальный музей в Тарту, где разместится не только соревновательный центр, но и зона технического обслуживания, выставка EXPO и многое другое. Стартовый и финишный подиум будут находиться в традиционном месте в центре Тарту, на Ратушной площади, там же пройдет торжественная церемония открытия, а в маршруте соревнований вновь значатся скоростные шоссе и гравийные дороги в окрестностях Чудского озера. По утверждению организаторов, программа 2025 года будет включать в себя как обычные зрительские зоны для заядлых фанатов ралли, так и комфортабельные трибуны, чтобы каждый мог выбрать свою собственную программу раллийного уикэнда.

"Это будет лучшее ралли за многие годы!“

Директор Delfi Rally Estonia Урмо Аава: „Уровень эстонского раллийного спорта сейчас очень высок, и мы очень рады, что Оттю [Тянаку] и Мартину [Ярвеоя] в спину дышат уже несколько молодых эстонских гонщиков. В этом году мы наблюдаем сильный рост нового поколения, очень хорошую скорость показали Георг Линнамяэ и Роберт Вирвес, и, конечно же, Ромет Юргенсон, Яспар Вахер, Патрик Энок и Йоозеп-Ральф Ныгене. Если молодежь будет совершенствоваться так и дальше, то будущее ралли будет блестящим, а соревнования внутри страны между эстонскими спортсменами будут проходить совсем по-другому, и это позволит привлечь в аудиторию больше молодых людей.