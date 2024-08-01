Ждите, когда уйдет вода. Жители Елгавы, Юрмалы и Риги привыкают жить без света, лифта и с запахом плесени

Сотни жителей Юрмалы, Елгавы и Риги оказались один на один с горем - после воскресной бури их жилье в одну ночь превратилось в непригодное для существования. Сами они вынуждены были в одиночку противостоять разгулявшейся стихии, получая от муниципальных служб в лучшем случае беспомощный ответ „это не наша зона ответственности“, а от страховщиков - „это форс-мажор“. Delfi.lv поговорил с жильцами трех многоквартирных домов, которые через двое суток после бури так и не вернулись к нормальной жизни.