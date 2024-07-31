ОИ-2024 | Эстонской лучнице чуть-чуть не хватило для того, чтобы обыграть двукратного серебряного призера чемпионата мира

Пярнат, занявшая 42-е место в квалификации среди 64 спортсменок, в 1/32 финала встретилась с представительницей Индии Депикой Кумари. Пярнат занимает 57-е место в мировом рейтинге, Кумари - 12-е. Индианка завоевала две серебряные медали чемпионата мира: первую - в 2011 году, вторую - в 2015-м.

Пярнат, которая участвует в своих третьих Олимпийских играх, набрала 646 очков в квалификации на прошлой неделе, а Кумари - 658.

Сегодняшний поединок между Пярнат и Кумари завершился со счетом 5:5, и победитель определился в решающем выстреле. В решающем раунде обе лучницы выбили по восемь очков, но так как стрела Кумари была чуть ближе к центральной точке, она выиграла дуэль.

На этом Олимпийские игры для Пярнат закончились. Кумари прошла в 1/16 финала.

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