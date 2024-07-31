ОИ-2024 | Эстонские гребцы выиграли финал Б и заняли итоговое 7-е место!

Эстонская четверка заняла четвертое место в утешительном заезде и попала в финал Б. Первыми в финал А вышли Италия, Польша, Нидерланды и Великобритания. Последние два участника главного финала определялись в понедельник, где Эстония соревновалась с Германией, Норвегией, Румынией и Швейцарией.

В итоге в финале Б эстонские спортсмены оказались лучшими и с легкостью пришли первыми в гонке, заняв итоговое 7-е место.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне эстонский квартет (Андрей Ямса, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) стал четвертым, в 2016 году в Рио-де-Жанейро эстонский квартет (Андрей Ямса, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) завоевал бронзу, а недавно в Токио эстонцы (Юри-Микк Удам, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо) заняли шестое место.

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