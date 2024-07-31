Боец ВСУ об уклонистах: война дает государству право взять гражданина, переодеть его в форму и бросить в окопы

Коллективный уклонист воюет не аргументами, а обесцениванием. Обвиняет оппонентов в том, что они „штабные“, „тыловые“ или вовсе „ряженые“. Уклонист может пойти в армию и изменить свой статус. Но ему комфортнее свой собственный статус проектировать на окружение. Если военный на фото выглядит немного аккуратнее бомжа, то стоит готовиться к нашествию в комментарии обличителей: „А скинь видео, как ты бой ведешь!“, пишет журналист Павел Казарин.