Проваливших гендерный тест боксерш допустили до Олимпиады

„В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора“, — заявил Адамс.

По данным издания, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели спортсменки были дисквалифицированы после гендерного теста. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона, передает РБК.

Тогда же глава Международной ассоциации бокса (IBA, ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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