Китайский Тайбэй вместо Тайваня. 23 участника из материкового Китая нарушили допинговые правила. Сборная Украины иссякла из-за войны. „Нейтральные“ спортсмены из России и Белоруссии поддерживают войну. Если не считать примерно 10 000 олимпийских спортсменов и 329 врученных им золотых медалей, реальные победители и проигравшие Парижских Олимпийских игр уже ясны.

Золотая медаль за „спортивную геополитику“ досталась Коммунистической партии Китая, которая показала свою мощь и победила. Не только заставляя тайваньских спортсменов выступать за вымышленную страну и без национального гимна, но и маршируя в обход допинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) беззубо приняло официальные извинения Китая за 23 пловцов, у которых в 2021 году был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин.