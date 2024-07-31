31.07.2024, 14:34
МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: трусость испортила Олимпийские игры в Париже
ФОТО: | Delfi Meedia kollaaž (AFP/Scanpix)
Несмотря на около 10 000 олимпийских спортсменов и 329 золотых медалей, которые им будут вручены, реальные победители и проигравшие Парижских Олимпийских игр уже определились.
Китайский Тайбэй вместо Тайваня. 23 участника из материкового Китая нарушили допинговые правила. Сборная Украины иссякла из-за войны. „Нейтральные“ спортсмены из России и Белоруссии поддерживают войну. Если не считать примерно 10 000 олимпийских спортсменов и 329 врученных им золотых медалей, реальные победители и проигравшие Парижских Олимпийских игр уже ясны.
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