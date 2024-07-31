Мнение
31.07.2024, 12:25

МНЕНИЕ | Вадим Штепа: я должен агрессору заплатить штраф, иначе мне не выйти из российского гражданства

 
Паспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

С одной стороны, я не хочу платить российскому государству ни копейки, финансируя тем самым его имперскую войну. А с другой стороны – все, кому выпало несчастье получить российский паспорт, фактически являются заложниками этого государства.

24 июля суд в Петрозаводске (российская Республика Карелия) назначил мне штраф за участие в работе „нежелательной организации“ – Форума свободных стран постРоссии. Этот Форум – неформальное сообщество политических эмигрантов из разных российских регионов, которые выступают против московской империи и стремятся к самостоятельности своих областей и республик.

Интересная деталь – хотя российский закон запрещает „нежелательным организациям“ действовать на территории России, но на Форуме я выступал онлайн, и никакого отношения к территории России это интернет-мероприятие не имело. Но видимо, российские суды теперь действительно согласны с фразой Путина, что „у России нет границ“.

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