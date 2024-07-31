31.07.2024, 12:25
МНЕНИЕ | Вадим Штепа: я должен агрессору заплатить штраф, иначе мне не выйти из российского гражданства
ФОТО: | Delfi Meedia
С одной стороны, я не хочу платить российскому государству ни копейки, финансируя тем самым его имперскую войну. А с другой стороны – все, кому выпало несчастье получить российский паспорт, фактически являются заложниками этого государства.
24 июля суд в Петрозаводске (российская Республика Карелия) назначил мне штраф за участие в работе „нежелательной организации“ – Форума свободных стран постРоссии. Этот Форум – неформальное сообщество политических эмигрантов из разных российских регионов, которые выступают против московской империи и стремятся к самостоятельности своих областей и республик.
Уже заказано?