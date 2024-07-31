ОИ-2024 | Ефимова не смогла отобраться в полуфинал на дистанции 200 м брассом

„В целом, я могу быть довольна Олимпийскими играми в Париже, потому что цель улучшить результаты Олимпиады в Токио была достигнута. А то, как за меня болела вся Эстония, дало мне такой большой заряд мотивации. Я бы даже не поверила, что столько людей будут смотреть, как я плыву“, — добавила она.