ОИ-2024 | Ефимова не смогла отобраться в полуфинал на дистанции 200 м брассом
Эстонская спортсменка Энели Ефимова в утренней программе на Олимпиаде в Париже заняла восьмое место в предварительном заплыве на дистанции 200 м брассом и в полуфинал не прошла.
Энели Ефимово, которая участвовала в третьем предварительном заплыве, преодолела 200 метров брассом за 2:30.68 и финишировала восьмой.
„Мы практически не готовились к 200 метрам, провели одну тренировку неделю назад. Поэтому неудивительно, что сегодня я проплыла так плохо“, — призналась Энели.
„В целом, я могу быть довольна Олимпийскими играми в Париже, потому что цель улучшить результаты Олимпиады в Токио была достигнута. А то, как за меня болела вся Эстония, дало мне такой большой заряд мотивации. Я бы даже не поверила, что столько людей будут смотреть, как я плыву“, — добавила она.
По итогам трех заплывов она заняла последнее 23-е место. Лучшее время в предварительных заплывах показала Татьяна Смит (ЮАР) — 2:21.57. Кристина Горска (2:26.28) стала последней, кто вышел в полуфинал.
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