Француженка Кассандра Богран завоевала золото в триатлоне на Олимпиаде-2024

Второе место завоевала спортсменка из Швейцарии Жюли Деррон, а тройку призёров замкнула представительница Великобритании Бет Поттер. Об этом сообщает „Чемпионат“.

Ранее несколько триатлонисток на Олимпиаде-2024 упали во время велоэтапа из-за дождя. Информации о полученных травмах пока не поступало. Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Витториа Лопес (+13 секунд).

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