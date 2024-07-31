Олимпиадa
31.07.2024, 11:43

Француженка Кассандра Богран завоевала золото в триатлоне на Олимпиаде-2024

 
Француженка Кассандра Богран
Француженка Кассандра Богран
ФОТО: Vadim Ghirda | Scanpix

Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.

Второе место завоевала спортсменка из Швейцарии Жюли Деррон, а тройку призёров замкнула представительница Великобритании Бет Поттер. Об этом сообщает „Чемпионат“.

Ранее несколько триатлонисток на Олимпиаде-2024 упали во время велоэтапа из-за дождя. Информации о полученных травмах пока не поступало. Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Витториа Лопес (+13 секунд).

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