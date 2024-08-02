ВИДЕО | Почему в Эстонии гуляют и купаются в болотах?
Почему эстонцы гуляют по болотам? Этот факт может по-настоящему удивить жителей стран с другими ландшафтными особенностями. Но для местных это - дело привычное. Так почему именно болота? И что именно стоит обязательно сделать во время такой прогулки? Об этом рассказал видеоблогер RusDelfi Юлиус.
Лучше всего ехать на болото во второй половине лета или в начале осени. Обязательно утром или вечером, когда тени длинные, а после коротких летних дождей все вокруг - насыщенных цветов. А стоит солнцу зайти из облака, как мгновенно над лесом и болотами начнет подниматься туман. Это - лучшее время для фото и видеосъемок.
Наверное, каждый житель северной Эстонии хоть раз бывал в этих краях. В сторону заповедника Лахемаа в его пределах расположено самое популярное в Эстонии болото – болото Виру. Чтобы туда добраться, надо свернуть на Локса, и сразу на повороте будет парковка, от которой дальше вам придется пройти пешком.
У эстонцев даже есть поговорка – „все пути в Эстонии заводят в болото“. Правда, в эстонском устойчивое словосочетание „läks rappa“ чаще всего носит негативный оттенок, мол, что-то не получилось. Условно, все пошло по болоту. Для большинства болото ассоциируется с неким вонючим прудом или вязкой топью. Однако это не так.
Болото для многих регионов Европы – редкое и ценное произведение природы, возраст которого может достигать десятков тысяч лет. Они веками служили источниками пищи, материалов, а теперь еще и развлечений. Ведь на болотах - неожиданно для многих - очень красиво.
Собственно, почему мы ездим на болото? По той же причине, по которой мы ездим в леса. Конечно, в Эстонии нет высоких гор, но вместо них почти половина территории Эстонии – это лес, а четверть – торфяники и активные болота. Площадь болот в Эстонии снова продолжает расти. Вируское же болото является одним из самых доступных болот Эстонии с пешеходной тропой, проходящей через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа. Со всеми необходимыми указателями, инфостендами, туалетом и, конечно, средой, доступной для детских и инвалидных колясок. Это - самое лучшее место для первого знакомства с таким видом туризма и прогулок, как болотный хайкинг.
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